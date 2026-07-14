Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, πραγματοποίησε εκτεταμένες έρευνες σε Αττική και Καστοριά στο πλαίσιο μεγάλης υπόθεσης απάτης τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ, με εκτιμώμενη ζημία τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου και του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την EPPO, η έρευνα αποκάλυψε ένα πολύπλοκο δίκτυο εταιρειών σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Τσεχία, το οποίο δραστηριοποιούνταν στο διασυνοριακό εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών συσκευών. Το κύκλωμα φέρεται να αξιοποιούσε τις απαλλαγές ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, δημιουργώντας εταιρείες-«φαντάσματα» (missing traders), οι οποίες εξαφανίζονταν χωρίς να αποδίδουν τον οφειλόμενο φόρο, ενώ άλλες εταιρείες της αλυσίδας ζητούσαν παράνομα επιστροφές ΦΠΑ που δεν είχε ποτέ καταβληθεί.

Advertisement

Advertisement

Η φερόμενη απάτη εκτιμάται ότι λειτούργησε την περίοδο 2021-2025, ενώ οι ερευνητές εντόπισαν επιπλέον ενδείξεις για 24,2 εκατ. ευρώ ΦΠΑ που είτε δεν καταβλήθηκε είτε δηλώθηκε ανακριβώς.

Κατά τις επιχειρήσεις κατασχέθηκαν λογιστικά βιβλία, ηλεκτρονικά αρχεία, 99.000 ευρώ σε μετρητά και τρία πολυτελή αυτοκίνητα. Παράλληλα δεσμεύθηκαν κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 900.000 ευρώ, καθώς και άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας περίπου 4,5 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στη χώρα.

Επιπλέον, εκδόθηκαν διαταγές δέσμευσης για 88 ακίνητα, συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω των 4,5 εκατ. ευρώ, καθώς και για πολλούς τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι οι απάτες τύπου «καρουζέλ» παραμένουν από τις μεγαλύτερες μορφές οργανωμένης φοροδιαφυγής στην Ευρώπη, με τις αρχές να εντείνουν τη χρήση ψηφιακών ερευνών και διασυνοριακής συνεργασίας για τον εντοπισμό των παράνομων κυκλωμάτων.