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Οι τράπεζες καλούνται να αλλάξουν σελίδα και να αποδείξουν στην πράξη ότι στηρίζουν την κοινωνία και την ανάπτυξη. Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, από το βήμα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, ο οποίος ζήτησε χαμηλότερες χρεώσεις, περισσότερα δάνεια και μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία για τους συνεπείς δανειολήπτες.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η αξιοπιστία των τραπεζών δεν κρίνεται μόνο από την κερδοφορία τους, αλλά κυρίως από όσα βιώνει ο πολίτης στην καθημερινότητά του. Οι προμήθειες στις συναλλαγές, οι χαμηλές αποδόσεις των καταθέσεων των μικροκαταθετών και η δυσκολία πρόσβασης σε τραπεζικές υπηρεσίες σε περιοχές όπου έχουν κλείσει καταστήματα αποτελούν, όπως είπε, ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την εμπιστοσύνη των πολιτών.

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Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στους δανειολήπτες που έχουν μεταφερθεί σε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers). Όπως ανέφερε, εκατομμύρια πολίτες και χιλιάδες επιχειρήσεις παραμένουν ουσιαστικά αποκλεισμένοι από νέο τραπεζικό δανεισμό, ακόμη και όταν εξυπηρετούν με συνέπεια τις ρυθμίσεις τους. Για τον λόγο αυτό ζήτησε να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός που θα επιτρέπει στους συνεπείς οφειλέτες να επιστρέφουν σταδιακά στο τραπεζικό σύστημα, αποκτώντας ξανά πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Παράλληλα, κάλεσε τις εταιρείες διαχείρισης να προσφέρουν πιο βιώσιμες λύσεις και μεγαλύτερη διαφάνεια απέναντι στους οφειλέτες.

Το πιο ηχηρό μήνυμα αφορούσε, όμως, τη χρηματοδότηση της οικονομίας. Ο κ. Πιερρακάκης επισήμανε ότι οι ελληνικές τράπεζες δανείζουν περίπου 70 ευρώ για κάθε 100 ευρώ καταθέσεων, όταν στην Ευρωζώνη ο αντίστοιχος δείκτης πλησιάζει τα 100 ευρώ. Όπως τόνισε, υπάρχει σημαντικό περιθώριο να αυξηθεί η παροχή δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ώστε η διαθέσιμη ρευστότητα να μετατραπεί σε επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας και υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης.

Κλείνοντας, ο υπουργός κάλεσε τις ελληνικές τράπεζες να ενισχύσουν την παρουσία τους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, επισημαίνοντας ότι η εξωστρέφεια πρέπει να συμβαδίζει με ουσιαστική στήριξη της ελληνικής οικονομίας και των πολιτών.