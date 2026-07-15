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Παράταση έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 δόθηκε στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα χορήγησης χρηματικών βοηθημάτων – βραβείων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) του ΟΠΕΚΑ, δίνοντας μια τελευταία ευκαιρία σε χιλιάδες δικαιούχους που δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Το πρόγραμμα αφορά τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες, καθώς και τρίτεκνους ή πολύτεκνους μονογονείς πατέρες, οι οποίοι είναι δικαιούχοι των παροχών του ΛΑΕ–ΟΠΕΚΑ και πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

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Για το 2026 προβλέπεται η χορήγηση:

700 ευρώ σε 2.300 τρίτεκνες μητέρες ή αντίστοιχους μονογονείς πατέρες.

1.000 ευρώ σε 600 πολύτεκνες μητέρες ή αντίστοιχους μονογονείς πατέρες.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του ΟΠΕΚΑ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας θα ακολουθήσει η διαδικασία επιλογής των δικαιούχων, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

Η παράταση δίνει ανάσα σε πολλές οικογένειες της υπαίθρου, καθώς τα ποσά μπορούν να καλύψουν σημαντικές ανάγκες, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένου κόστους διαβίωσης. Για όσους πληρούν τα κριτήρια, η νέα προθεσμία αποτελεί την τελευταία ευκαιρία να διεκδικήσουν την οικονομική ενίσχυση πριν κλείσει οριστικά η πλατφόρμα.