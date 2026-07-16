Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι δήμοι της χώρας θεσπίζουν πλέον δικά τους οικονομικά κίνητρα για την ενίσχυση των νέων γεννήσεων, λειτουργώντας συμπληρωματικά προς το κρατικό επίδομα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

Κάθε δήμος διαμορφώνει αυτόνομα το ύψος της παροχής και τις προϋποθέσεις χορήγησής της, με ορισμένα επιδόματα να φτάνουν έως και τις 15.000 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση επιχειρεί μέσω αυτών των πρωτοβουλιών να ανακόψει την πληθυσμιακή συρρίκνωση, ενθαρρύνοντας τις οικογένειες να παραμείνουν ή να εγκατασταθούν σε περιοχές που αντιμετωπίζουν έντονη υπογεννητικότητα.

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Μέχρι σήμερα, όταν συζητούσαμε για το επίδομα γέννησης, το μυαλό όλων πήγαινε στην κρατική ενίσχυση. Πλέον όμως ανοίγει ένα εντελώς νέο κεφάλαιο στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος: οι Δήμοι της χώρας αποκτούν τη δυνατότητα να επιβραβεύουν οικονομικά κάθε νέα γέννηση, με ποσά που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και τις 15.000 ευρώ.

Πρόκειται για μια από τις πιο πρωτότυπες παρεμβάσεις που έχουν παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια στην κοινωνική πολιτική. Αντί να εφαρμόζεται μία ενιαία λύση για όλους, κάθε Δήμος μπορεί πλέον να σχεδιάζει τα δικά του κίνητρα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής του.

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Η ανάγκη είναι επιτακτική. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα υπογεννητικότητας, ενώ δεκάδες μικροί και ορεινοί δήμοι βλέπουν κάθε χρόνο τον πληθυσμό τους να μειώνεται, καθώς οι νέοι μετακινούνται προς τα μεγάλα αστικά κέντρα ή στο εξωτερικό. Για πολλές τοπικές κοινωνίες, κάθε νέα γέννηση δεν αποτελεί απλώς οικογενειακή χαρά, αλλά ζήτημα επιβίωσης.

Ήδη αρκετοί Δήμοι έχουν ανακοινώσει ή εξετάζουν τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων. Το πιο εντυπωσιακό παράδειγμα καταγράφεται στον Δήμο Θέρμου, όπου η κλιμακωτή ενίσχυση μπορεί να φτάσει τα 15.000 ευρώ για το έκτο παιδί, ενώ άλλοι δήμοι προσφέρουν επιδόματα από 1.000 έως 3.000 ευρώ, σε ορισμένες περιπτώσεις με εισοδηματικά ή άλλα κοινωνικά κριτήρια.

Δήμος Οικονομικό κίνητρο Βασικές προϋποθέσεις / Παρατηρήσεις Θέρμου (Αιτωλοακαρνανίας) 1ο παιδί: 1.000€, 2ο: 1.000€, 3ο: 3.000€, 4ο: 4.000€, 5ο: 5.000€, 6ο: 15.000€ Κλιμακωτό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Σερβίων (Κοζάνης) 10.000€ για κάθε παιδί Ένα από τα υψηλότερα δημοτικά επιδόματα στη χώρα. Πύλου – Νέστορος (Μεσσηνίας) Έως 5.000€ ανά παιδί Το ύψος διαφοροποιείται ανά περίπτωση. Σικίνου 3.000€ για κάθε παιδί Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου από το 2026. Αγράφων (Ευρυτανίας) 3.000€ για κάθε παιδί Για νέες γεννήσεις. Νοτίου Πηλίου (Μαγνησίας) 1.000€ (1ο), 2.000€ (2ο), 3.000€ (3ο) Ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια. Αποκορώνου (Χανίων) 1.500€ (1ο), 2.000€ (2ο), 2.500€ (3ο και κάθε επόμενο) Χρηματοδότηση από ίδιους πόρους του δήμου. Ακτίου – Βόνιτσας 1.100€ για κάθε παιδί Με εισοδηματικά κριτήρια. Νάουσας 1.000€ για κάθε παιδί Ενίσχυση για όλες τις νέες γεννήσεις. Σουλίου (Θεσπρωτίας) 1.000€ για κάθε παιδί Για γεννήσεις από 1/1/2026. Δοξάτου (Δράμας) 1.000€ για κάθε παιδί Με εισοδηματικά όρια (16.000€ οικογενειακό ή 10.000€ ατομικό). Ηρακλείου Αττικής 1.000€ για το πρώτο παιδί Με εισοδηματικά κριτήρια. Προσοτσάνης (Δράμας) 1.000€ για κάθε παιδί Στήριξη οικονομικά ευάλωτων οικογενειών.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, δεν είναι μόνο το ύψος των ποσών. Είναι ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση μετατρέπεται για πρώτη φορά σε ενεργό «παίκτη» της δημογραφικής πολιτικής, επιχειρώντας να δημιουργήσει κίνητρα ώστε νέες οικογένειες να παραμείνουν ή να εγκατασταθούν σε περιοχές που κινδυνεύουν από πληθυσμιακή συρρίκνωση.

Η οικονομική ενίσχυση των δήμων έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά στο κρατικό επίδομα γέννησης, το οποίο κυμαίνεται σήμερα από 2.400 έως 3.500 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών της οικογένειας και τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Το ερώτημα πλέον είναι αν αυτή η νέα «κούρσα κινήτρων» μεταξύ των δήμων θα αποτελέσει την απαρχή μιας πιο επιθετικής πολιτικής απέναντι στο δημογραφικό ή αν θα μείνει μια ενδιαφέρουσα, αλλά περιορισμένης εμβέλειας πρωτοβουλία. Σε κάθε περίπτωση, για πρώτη φορά η γέννηση ενός παιδιού μπορεί να συνοδεύεται όχι μόνο από το κρατικό επίδομα, αλλά και από μια δεύτερη, σημαντική οικονομική στήριξη από τον Δήμο όπου ζει η οικογένεια.