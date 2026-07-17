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Η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται το 2026, όμως όχι με τους ρυθμούς των προηγούμενων ετών και χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι πολίτες θα δουν άμεσα βελτίωση στην καθημερινότητά τους. Αυτή είναι η βασική εικόνα που παρουσιάζει το ΙΟΒΕ στις νέες προβλέψεις του.



Συγκεκριμένα, το Ίδρυμα εκτιμά ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 1,8%. Αυτό σημαίνει ότι θα συνεχίσουν να παράγονται περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες, θα γίνονται επενδύσεις και θα δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. Ωστόσο, ο ρυθμός ανάπτυξης είναι χαμηλότερος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, γεγονός που δείχνει ότι η οικονομία «κόβει ταχύτητα».



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Την ίδια ώρα, ο πληθωρισμός προβλέπεται στο 3,7%, ποσοστό αρκετά υψηλότερο από τον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Με απλά λόγια, οι τιμές στα τρόφιμα, στις υπηρεσίες και σε πολλά προϊόντα θα συνεχίσουν να αυξάνονται, περιορίζοντας την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, ακόμη και αν αυξηθούν οι μισθοί.



Το ΙΟΒΕ επισημαίνει επίσης ότι η ελληνική οικονομία παραμένει ευάλωτη στις διεθνείς εξελίξεις. Μια νέα γεωπολιτική κρίση ή περαιτέρω ένταση σε πολεμικά μέτωπα θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας, να επιβαρύνει το κόστος των μεταφορών, να επηρεάσει τον τουρισμό και να αναβάλει επενδυτικά σχέδια.



Το βασικό μήνυμα της έκθεσης είναι ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης, όμως η πορεία αυτή δεν είναι δεδομένη. Η συγκράτηση της ακρίβειας, η ενίσχυση των επενδύσεων και η διεθνής σταθερότητα θα καθορίσουν αν η ανάπτυξη θα μεταφραστεί τελικά σε ουσιαστική βελτίωση του εισοδήματος και της καθημερινότητας των πολιτών.