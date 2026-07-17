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Νέα φάση στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής εγκαινιάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και έμμεσες τεχνικές ελέγχου για να εντοπίσει εισοδήματα που δεν έχουν δηλωθεί στην Εφορία και έχουν… φυγαδευτεί στο εξωτερικό!

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι φορολογούμενοι των οποίων η οικονομική εικόνα δεν συμβαδίζει με τα στοιχεία που έχουν δηλώσει. Οι ελεγκτές δεν εξετάζουν μόνο τις τραπεζικές καταθέσεις, αλλά τις συγκρίνουν με τις πληρωμές σε μετρητά, τις αγορές, τις επενδύσεις, ακόμη και τις κινήσεις λογαριασμών των μελών της οικογένειας, προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχει προσαύξηση περιουσίας που δεν δικαιολογείται από τα δηλωμένα εισοδήματα.

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Παράλληλα, αξιοποιούνται πληροφορίες που αποστέλλουν οι φορολογικές αρχές άλλων χωρών στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας. Έτσι, στο μικροσκόπιο μπαίνουν τόκοι καταθέσεων στο εξωτερικό, μερίσματα, συντάξεις, επιχειρηματικά κέρδη, συναλλαγές μέσω ψηφιακών παρόχων πληρωμών, ακόμη και επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, ώστε να διαπιστωθεί αν τα ποσά αυτά έχουν δηλωθεί στην Ελλάδα, όταν υπάρχει σχετική υποχρέωση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του 2026, καθώς η φορολογική διοίκηση επιδιώκει να ολοκληρώσει τους ελέγχους πριν εκπνεύσουν οι νόμιμες προθεσμίες. Όπου εντοπίζονται αποκλίσεις, οι φορολογούμενοι θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις και, εφόσον δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τα στοιχεία, θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόσθετους φόρους, προσαυξήσεις και διοικητικά πρόστιμα.

Το μήνυμα της ΑΑΔΕ είναι σαφές: η διασταύρωση δεδομένων γίνεται πλέον ολοένα και πιο αυτοματοποιημένη και οι δυνατότητες απόκρυψης εισοδημάτων περιορίζονται σημαντικά, τόσο για χρήματα που βρίσκονται στην Ελλάδα όσο και για κεφάλαια που διατηρούνται στο εξωτερικό.