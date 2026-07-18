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Η δυνατότητα να ρυθμίσουν παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις έχουν πλέον οι φορολογούμενοι, μετά την ενεργοποίηση της νέας ρύθμισης που προβλέπει ο νόμος 5313/2026. Η σχετική απόφαση της ΑΑΔΕ εξειδικεύει τη διαδικασία ένταξης, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διευθέτηση χρεών που για πολλούς παρέμεναν εκτός κάθε ρύθμισης.

Η νέα ρύθμιση αφορά βεβαιωμένες οφειλές που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, εφόσον κατά την υποβολή της αίτησης δεν έχουν ήδη ενταχθεί σε άλλη ενεργή ρύθμιση. Παράλληλα, μπορούν να υπαχθούν και οφειλές που είχαν ενταχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή είχε χαθεί έως τις 20 Απριλίου 2026.

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Οι φορολογούμενοι μπορούν να επιλέξουν έως 72 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη μηνιαία καταβολή 30 ευρώ, διευκολύνοντας σημαντικά την αποπληρωμή μεγάλων χρεών. Ωστόσο, για να διατηρήσουν τη ρύθμιση θα πρέπει να είναι συνεπείς τόσο στις δόσεις όσο και στις νέες φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων είναι η υποβολή όλων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας (έως και το φορολογικό έτος 2024), η μη ύπαρξη νέων αρρύθμιστων ληξιπρόθεσμων οφειλών μετά την παρέλευση ενός μήνα από την ένταξη στη ρύθμιση, καθώς και η απουσία αμετάκλητης καταδίκης για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE, στη διαδρομή «Ο Λογαριασμός μου – Ρυθμίσεις Οφειλών – Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών ν.5313/2026», με καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Η ρύθμιση τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την πληρωμή της πρώτης δόσης, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδίου της κυβέρνησης για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και αναμένεται να δώσει ουσιαστική «ανάσα» σε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, προσφέροντας έναν πιο ευέλικτο τρόπο αποπληρωμής των φορολογικών τους υποχρεώσεων και τη δυνατότητα να επανέλθουν σε καθεστώς φορολογικής συνέπειας.