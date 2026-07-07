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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από αναφορά για έκρηξη boiler σε ξενοδοχείο κοντά στην πλατεία Βάθης.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 12 πυροσβέστες και τέσσερα οχήματα να σπεύδουν στο ξενοδοχείο, ενώ προληπτικά κλήθηκε και κλιμακοφόρο όχημα.

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Κατά τον έλεγχο των πυροσβεστών δεν διαπιστώθηκε εκδήλωση πυρκαγιάς, με αποτέλεσμα να μην απαιτηθεί η επέμβαση του κλιμακοφόρου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή εκτεταμένες ζημιές, ενώ τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται.