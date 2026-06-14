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Ο συνωστισμός στα διόδια αποτελεί συχνό φαινόμενο, ιδιαίτερα τις ώρες αυξημένης κυκλοφορίας και στις περιόδους μαζικών μετακινήσεων. Για τον λόγο αυτό, κάθε επιλογή που μπορεί να μειώσει τον χρόνο αναμονής είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τους οδηγούς.

Είτε πρόκειται για την καθημερινή μετακίνηση είτε για εξόδους από την Αθήνα σε περιόδους αυξημένης κίνησης, οι σταθμοί διοδίων συχνά συγκεντρώνουν μεγάλες ουρές οχημάτων. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, οι καθυστερήσεις δεν σταματούν στην πληρωμή του αντιτίμου, αλλά συνεχίζονται μέχρι να αποκατασταθεί η ομαλή ροή της κυκλοφορίας.

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Για όσους αναζητούν μια πιο γρήγορη λύση, ο πομποδέκτης e-pass προσφέρει τη δυνατότητα διέλευσης μέσω των ειδικών ηλεκτρονικών λωρίδων που λειτουργούν στους σταθμούς διοδίων. Με τον τρόπο αυτό, οι οδηγοί μπορούν να περιορίσουν σημαντικά τον χρόνο αναμονής τους.

Κατά τη διέλευση από τις ηλεκτρονικές λωρίδες, το σύστημα αναγνωρίζει τον σωστά τοποθετημένο πομποδέκτη, εντοπίζει τον αντίστοιχο λογαριασμό και χρεώνει αυτόματα το αντίτιμο του διοδίου, επιτρέποντας στη μπάρα να ανοίξει χωρίς επιπλέον διαδικασίες.

Τι συμβαίνει όμως με τους οδηγούς που δεν διαθέτουν e-pass;

Παρά το γεγονός ότι πολλοί εξακολουθούν να μην έχουν προμηθευτεί πομποδέκτη, υπάρχει μια εναλλακτική επιλογή που μπορεί να διευκολύνει τη διέλευσή τους. Πρόκειται για τις λωρίδες με τα αυτόματα ταμεία, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν αναβαθμιστεί σημαντικά.

Αν και στο παρελθόν η πληρωμή γινόταν αποκλειστικά με κέρματα, πλέον οι οδηγοί έχουν τη δυνατότητα να εξοφλούν το αντίτιμο και ανέπαφα με τραπεζική κάρτα, κάνοντας τη διαδικασία πιο γρήγορη και απλή.

Οι συγκεκριμένες λωρίδες ξεχωρίζουν εύκολα, καθώς φέρουν χαρακτηριστική πράσινη σήμανση, επιτρέποντας στους οδηγούς να τις εντοπίζουν άμεσα κατά την προσέγγισή τους στον σταθμό διοδίων.