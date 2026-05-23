Τα «τσουχτερά» διόδια στην Ελλάδα αποτελούν έναν σταθερό παράγοντα κόστους για τους οδηγούς, ιδιαίτερα για όσους κινούνται καθημερινά σε μεγάλους οδικούς άξονες. Παρότι το σύστημα είναι γενικευμένο, δεν εφαρμόζεται οριζόντια, υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου η χρέωση δεν ισχύει, υπό σαφείς προϋποθέσεις και με πιστοποιημένη διαδικασία.

Ποιοι ΔΕΝ πληρώνουν διόδια

Κάτοικοι κοντά στα διόδια

Οδηγοί που διαμένουν μόνιμα κοντά σε σταθμούς διοδίων μπορούν να περάσουν χωρίς χρέωση, γιατί χρησιμοποιούν τον δρόμο καθημερινά.

Άνεργοι

Όσοι έχουν ενεργή κάρτα ανεργίας μπορούν να περνούν δωρεάν, αλλά μόνο με το δικό τους αυτοκίνητο.

Άτομα με αναπηρία

Τα άτομα με αναπηρία δεν πληρώνουν διόδια, είτε οδηγούν είτε μεταφέρονται με το όχημά τους, αρκεί να έχουν τα απαραίτητα έγγραφα.

Οχήματα υπηρεσιών

Ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, αστυνομικά και στρατιωτικά οχήματα δεν πληρώνουν διόδια όταν βρίσκονται σε υπηρεσία.

Τι χρειάζεται για την απαλλαγή

Για να ισχύσει η δωρεάν διέλευση, χρειάζεται αίτηση και κάποια βασικά έγγραφα, όπως:

ταυτότητα

άδεια αυτοκινήτου

κάρτα ανεργίας (αν υπάρχει)

έγγραφο ΑμεΑ (αν υπάρχει)

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά και μετά από έλεγχο ενεργοποιείται το δικαίωμα.