Δικογραφία σε βάρος αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων που συμμετείχαν σε δράση ανοίγματος των μπαρών διοδίων στο Δροσοχώρι Ιωαννίνων σχηματίζεται μετά από εισαγγελική εντολή, ενώ οι αγρότες στέλνουν μήνυμα κλιμάκωσης από τα μπλόκα.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, η ΕΛ.ΑΣ. έχει λάβει οδηγίες να προχωρήσει στην καταγραφή και την ταυτοποίηση όλων όσοι έλαβαν μέρος στη δράση.

Η έρευνα των αρχών επικεντρώνεται στη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων που μπορεί να τελέστηκαν κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, με στόχο την άσκηση ποινικών διώξεων σε όσους προκύψει ότι εμπλέκονται. Άγνωστο αν θα υπάρξει και σε άλλους αυτοκινητόδρομους.

Σήμερα και αύριο οι αγρότες σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων στα σημεία όπου υπήρχαν τα μπλόκα αφήνοντας τους οδηγούς να περνούν ελεύθερα.

Επιπλέον, παρά τις κινητοποιήσεις, οι αγρότες διαβεβαιώνουν ότι οι πολίτες θα μπορέσουν να μετακινηθούν χωρίς προβλήματα κατά την περίοδο των εορτών αφού όπως τονίζουν στόχος τους δεν είναι να παρεμποδίσουν τις εορταστικές μετακινήσεις, αλλά να ασκήσουν πίεση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Όπως επισημαίνουν, υπάρχει πρόθεση διευκόλυνσης του επιβατικού κοινού, ώστε οι μετακινήσεις των Χριστουγέννων να πραγματοποιηθούν χωρίς σοβαρά προβλήματα.

Τα περισσότερα αιτήματα των αγροτών, ικανοποιήθηκαν ή δρομολογούνται, σημείωσε μιλώντας στο ΕΡΤNEWS, ο Κώστας Τσιάρας απευθύνοντας έκκληση να προσέλθουν σε διάλογο. «Ο διάλογος δεν αποτελεί υποχώρηση» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Την ίδια ώρα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε ότι η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων χωρίς να επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός, έχει ικανοποιηθεί.

Στα μπλόκα, με ανοιχτά διόδια και δωρεάν προϊόντα τις γιορτές

Οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι τις ημέρες των εορτών δεν θα παρεμποδιστεί η κυκλοφορία και οι δρόμοι θα παραμείνουν ανοικτοί για την ελεύθερη διέλευση των εκδρομέων.

Χαρακτηρίζουν το άνοιγμα των διοδίων συμβολική ενέργεια, σημειώνοντας ότι επιθυμούν οι δρόμοι να παραμένουν ανοιχτοί για την κοινωνία, με στόχο να σταλεί το μήνυμα ότι, όπως τονίζουν, «δεν κλείνουν τους δρόμους αλλά τους ανοίγουν». Με τη δράση αυτή επιδιώκουν να αναδείξουν, όπως υποστηρίζουν, τις οικονομικές πιέσεις που δέχεται το εισόδημά τους και να στείλουν μήνυμα συνέχισης των κινητοποιήσεων μέχρι να υπάρξουν απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Όπως αναφέρουν, θα παραμείνουν στα μπλόκα όσο δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτουν για την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου.

Την ίδια ώρα προανήγγειλαν σύσκεψη στο μπλόκο της Νίκαιας τις επόμενες ημέρες, με στόχο τον καθορισμό των επόμενων κινήσεών τους.

Κλειστός ο Προμαχώνας για τα φορτηγά

Στον αποκλεισμό του Μεθοριακού σταθμού και από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μόνο για τα φορτηγά προχωρούν από τώρα οι αγρότες στο μπλόκο του Προμαχώνα. Οι αγρότες κλείνουν τον Προμαχώνα για τις νταλίκες χωρίς να ανακοινώσουν το πότε θα ανοίξει ξανά. Η κίνηση στον Προμαχώνα το Σαββατοκύριακο από νταλίκες δεν είναι ανάλογη με τις καθημερινές.

Μεγάλη είναι η κίνηση από τουριστικά λεωφορεία όπως και ΙΧ αυτοκινήτων των οποίων η διέλευση πραγματοποιείται χωρίς προβλήματα.

