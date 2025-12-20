Νέα ανοίγματα στους αγρότες έκανε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάοτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας. Ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να χαμηλώσει και να «κλειδώσει» για δύο χρόνια τα τιμολόγια του αγροτικού ρεύματος, αλλά δεν δεσμεύτηκε αν θα ανταποκριθεί στο 7 ως τιμή μονάδας, που ζητούν οι αγρότες.

Σε δήλωσή του προ ολίγου, ανέφερε ότι το 74% των αιτημάτων έχουν ήδη ικανοποιηθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία επίλυσης.

Ο κ. Τσιάρας επεσήμανε ότι τα μπλόκα και τα πείσματα δεν ωφελούν ούτε τους αγρότες ούτε τους πολίτες και ότι οι λύσεις προκύπτουν μόνο μέσα από το διάλογο. Όπως δήλωσε, «ο διάλογος είναι θέσεις ευθύνης και είναι ο μόνος δρόμος για την επίλυση των προβλημάτων».

Νωρίτερα, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ στον Αντώνη Φουρλή και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ, ο υπουργός ανέφερε ότι τα σημαντικά ζητήματα που βρίσκονται στο τραπέζι είναι η χαμηλή τιμή του αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος και το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η κυβέρνηση είχε καθορίσει από το 2024 μια τιμή 9,3 λεπτά ανά κιλοβατώρα για το αγροτικό ρεύμα, η οποία θα παραταθεί για τουλάχιστον δύο ακόμη χρόνια. Παράλληλα, εξετάζεται η περαιτέρω μείωση της τιμής στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανονισμών και των δυνατοτήτων της ΔΕΗ.

Για το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, η κυβέρνηση προτίθεται να λύσει ζητήματα ρευστότητας που δημιουργούνται από την πληρωμή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, επισημαίνοντας ότι ήδη έχουν επιστραφεί φόροι μέσω της ΑΑΔΕ. «Τα δύο βασικά ζητήματα που αφορούν το κόστος παραγωγής είναι στο τραπέζι με κατεύθυνση λύσης», σημείωσε ο υπουργός.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή αναγνώρισε ότι ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρά προβλήματα, τα οποία συνδέονται τόσο με τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης όσο και με τις πιέσεις στις τιμές των ελληνικών αγροτικών προϊόντων στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές. «Ξέρουμε πολύ καλά πόσο έχει δυσκολευτεί η παραγωγική διαδικασία και η δυνατότητα των αγροτών να σταθούν στα πόδια τους», σημείωσε κάνοντας ξεκάθαρο πως η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να εξαντλήσει κάθε δημοσιονομικό περιθώριο για τη στήριξη των αγροτών.