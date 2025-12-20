Νέα ανοίγματα στους αγρότες έκανε ο Υπουργός Κώστας Τσιάρας. Ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να χαμηλώσει και να «κλειδώσει» για δύο χρόνια τα τιμολόγια του αγροτικού ρεύματος, αλλά δεν δεσμεύτηκε αν θα ανταποκριθεί στο 7 ως τιμή μονάδας, που ζητούν οι αγρότες. Πάντως ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση κάνει δεκτό το αίτημά για καταβολή αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ στο ύψος του 100% αντί του 70% που ισχυει μέχρι τώρα. Επεσήμανε, μάλιστα, ότι μέχρι τώρα έχει ικανοποιήσει τα 20 από τα 27 αιτήματα της Πανελλαδικής των αγροτών.

Οι θέσεις του Υπουργού Αγροτικής ανάπτυξης διατυπώθηκαν σε συνέντευξή του σήμερα το πρωί στην ΕRΤNEWS στην εκπομπή «10 με τόνο» που παρουσιάζουν ο Αντώνης Φούλης και η Στέλλα Παπαμιχαήλ.

Τέλος ο κύριος Τσιάρας ξεκαθάρισε ότι είναι μη διαπραγμάτευσιμο ΟΠΕΚΕΠΕ – ΑΑΔΕ, αφού εξάλλου ψηφίστηκε ο σχετικός νόμος. Επίσης, όπως ξεκαθάρισε δεν τίθεται θέμα στο άλλο αίτημα για το εγγυημένο κόστος παραγωγής που δεν είναι δυνατόν, ακόμα και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, να εφαρμοστεί.

Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση ο κ. Τσιάρας στα 24 λεπτά της τηλεοπτικής του συνέντευξης ακολούθησε την πολιτική των χαμηλών τόνων, υπενθυμίζοντας ότι η πόρτα του υπουργείου είναι πάντα ανοιχτή για διάλογο και κάνοντας έκκληση με τον τρόπο του να μην υπάρξουν εμπόδια στις μετακινήσεις των Ελλήνων κάτι διάρκεια της εορταστικής περιόδου.