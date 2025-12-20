Τις μπάρες των διοδίων που βρίσκονται κοντά στα μπλόκα ανοίγουν σήμερα και αύριο οι αγρότες, οι οποίοι παραμένουν στα μπλόκα για ακόμη μία ημέρα.

Οι αγρότες έχουν αποφασίσει να κάνουν Χριστούγεννα με τα τρακτέρ στους δρόμους, κλιμακώνοντας τη δράση τους, ωστόσο, τονίζουν ότι οι δρόμοι θα παραμείνουν ανοικτοί για την ομαλή διέλευση των εκδρομέων.

Η κυβέρνηση από την πλευρά της, παραμένει ανοικτή σε διάλογο, και απαντά σε ένα προς ένα τα αιτήματα των παραγωγών. Όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, από τον κατάλογο με τα 27 αιτήματα των αγροτών τα 16 ήδη έχουν ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, 4 βρίσκονται υπό επεξεργασία ή υπό συζήτηση προκειμένου να βρεθεί λύση, και μόνο 7 δεν μπορούν να επιλυθούν, είτε γιατί προσκρούουν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στη λειτουργία της ΚΑΠ, είτε γιατί δημοσιονομικά είναι ανέφικτα.

Τι ισχύει με τα μπλόκα

Σύμφωνα με το voria.gr, οι αγρότες που βρίσκονται στα διόδια των Μαλγάρων εδώ και σχεδόν τρεις εβδομάδες, κρατώντας κλειστή την κατεύθυνση προς Αθήνα, θα διατηρήσουν και τα δύο ρεύματα αποκλεισμένα έως και το μεσημέρι της Τρίτης, 23 Δεκεμβρίου.

Από την Τρίτη και μέχρι την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τις έως τώρα αποφάσεις, θα ανοίξουν τρία εκδοτήρια από τα διόδια και στις δύο κατευθύνσεις, προκειμένου να διευκολύνουν την κίνηση για το τριήμερο των Χριστουγέννων και να μην προκαλέσουν προβλήματα στους πολίτες. Ανάλογη απόφαση αναμένεται, εκτός απροόπτου, και για το τριήμερο της Πρωτοχρονιάς.

Στα Πράσινα Φανάρια οι αγρότες αποφάσισαν να μην προβούν στο κλείσιμο του κόμβου της Θέρμης προς το αεροδρόμιο καθ’ όλη τη διάρκεια της τρέχουσας εβδομάδας και της επόμενης προς τα Χριστούγεννα.

Στους Ευζώνους είναι κλειστά και τα δύο ρεύματα εισόδου από Βόρεια Μακεδονία και εξόδου προς Βόρεια Μακεδονία για όλα τα οχήματα, φορτηγά και αυτοκίνητα.

Το Σάββατο, οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας έχουν αποφασίσει να σηκώσουν τις μπάρες στα διόδια το Μακρυχωρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, κάτι που θα επαναληφθεί την Κυριακή. Οι αγρότες προγραμματίζουν να μοιράσουν στους διερχόμενους οδηγούς αγροτικά προϊόντα, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο, όπως λένε, να δείξουν ότι τα προϊόντα τους πωλούνται σε χαμηλές τιμές.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το Σάββατο, έχει προγραμματιστεί μια παρέμβαση στα διόδια του Ευαγγελισμού, όπου οι αγρότες θα σηκώσουν τις μπάρες στο πλαίσιο της κινητοποίησης ενώ την Τρίτη θα υλοποιηθεί η απόφαση για διευκόλυνση των εκδρομέων.

Οι αγρότες από τα μπλόκα του Δερβενίου και της Χαλκηδόνας θα ανοίξουν συμβολικά και τις δύο ημέρες τις μπάρες στα διόδια του Ωραιοκάστρου. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί από τις 12.00 έως τις 15.00, ενώ την Κυριακή αναμένεται να μοιράσουν κηπευτικά προϊόντα σε διερχόμενους πολίτες, συνοδευόμενα από έντυπα που θα αναγράφουν σε απλοποιημένη μορφή τα αιτήματα του πρωτογενούς κλάδου.

Τρακτέρ στέκονται και στην περιοχή της Θήβας, πάνω στην Εθνική Οδό ενώ οι παρακαμπτήριοι οδοί παραμένουν ανοιχτές. Η Εθνική οδός είναι κλεισμένη από τον κόμβο της Ριτσώνας στο ρεύμα προς Λαμία, ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα είναι κλεισμένη από τον κόμβο του Μαρτίνου. Οχήματα που μεταφέρουν φοιτητές και μαθητές περνούν ελεύθερα.

