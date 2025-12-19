Η έκκληση από το πρωί της HuffPost για διευκόλυνση των σχολικών λεωφορείων, των πούλμαν, από τις πενθήμερες εκδρομές στη βόρεια Ελλάδα, πίσω στην Αθήνα, είχε άμεση θετική ανταπόκριση εκ μέρους των αγροτών. Και μάλιστα όπως μας διαβεβαίωσε ο Κώστας Τζέλας από τα Θεσσαλικά μπλόκα, είναι εδώ και μέρες που είχαν βγάλει οι αγρότες σαφή ανακοίνωση. Ότι από τα μπλόκα θα μπορούν να παίρνουν χωρίς πρόβλημα οι ευπαθείς ομάδες και τα σχολικά λεωφορεία.

Πλην όμως παίζεται ένα άγριο παιχνίδι με την τροχαία και την αστυνομία. Πριν από τα μπλόκα έχουν στήσει κορδέλες και απαγορευτικά και εκτρέπουν όλα τα οχήματα σε παρακαμπτήριους. Αλλά σε ό,τι αφορά τα σχολικά πούλμαν δημιουργώντας μία άνευ λόγου ταλαιπωρία σε πάνω από 20.000 μαθητές που βρίσκονται σε εκδρομές στη βόρεια Ελλάδα και θέλουν να επιστρέψουν πίσω στην Αθήνα, στις οικογένειές τους, για Χριστούγεννα. Και δεν μπορεί κανείς να μας αμφισβητήσει με δεδομένο ότι έχουμε στην κατοχή μας και φωτογραφίες και σχετικά βίντεο που αποδεικνύουν του λόγου το αληθές. Η αστυνομία δεν διευκολύνει. Η αστυνομία μπλοκάρει

Ο Σύμβουλος Εκδόσης και αρθρογράφος της HuffPost Τέρενς Κουίκ .ανέβασε στο Instagram σχετικό βίντεο. Αναμένοντας την άμεση αντίδραση μιας υπουργού Παιδείας η οποία προφανώς δεν έχει αντιληφθεί το τι συμβαίνει και του αρμόδιου υπουργού Προστασίας του Πολίτη ο οποίος οφείλει άμεσα να δώσει τις σχετικές οδηγίες στις αστυνομικές δυνάμεις, στις οποίες είναι πολιτικός προϊστάμενος.

Εάν το γενικότερο κυβερνητικό σχέδιο με την μη εξυπηρέτηση, την αυτονόητη εξυπηρέτηση των παιδιών, εντάσσεται σε σχέδιο κοινωνικού αυτοματισμού, τότε περιττεύει το οποιοδήποτε σχόλιο από την πλευρά μας.