Την ώρα που οι αγρότες κλιμακώνουν με τα μπλόκα και η Αστυνομία καλείται να κρατήσει ισορροπίες, υπάρχει μια επείγουσα, αυτονόητη εξαίρεση που δεν σηκώνει παρερμηνείες. Τα πούλμαν με τις σχολικές εκδρομές πρέπει να περάσουν.

Σήμερα, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, είναι η μέρα επιστροφής για τις τελευταίες πενταήμερες πριν τα Χριστούγεννα. Αυτό σημαίνει εκατοντάδες μαθητές στον δρόμο. Και μόνο στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται αυτή τη στιγμή δεκάδες σχολεία που πρέπει να γυρίσουν στην Αθήνα. Κάποια θα κάνουν μια τελευταία στάση, ίσως στη Βεργίνα, και μετά θα βγουν ξανά στον άξονα προς Λάρισα–Αθήνα. Αν πέσουν πάνω σε κλειστά σημεία χωρίς πρόβλεψη, το αποτέλεσμα δεν θα είναι «πίεση», θα είναι ταλαιπωρία και κίνδυνος.

Έκκληση προς τους αγρότες: κρατήστε ανοιχτό δίαυλο διέλευσης για τα σχολικά. Έκκληση προς την Αστυνομία: οργανώστε συντονισμένα περάσματα, με συγκεκριμένα χρονικά «παράθυρα» και ξεκάθαρη ενημέρωση. Όταν μιλάμε για παιδιά, η κοινωνία τους δεν χωρά σε μπλόκο.