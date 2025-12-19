Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους σε όλη τη χώρα, κλείνοντας εθνικές και παράπλευρες οδούς, ασκώντας έντονη πίεση στην κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός, από τις Βρυξέλλες, δηλώνει ανοιχτός στον διάλογο, αλλά ξεκαθαρίζει ότι δεν θα δεχτεί ακραία αιτήματα που ξεφεύγουν από το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Οι αγρότες, ωστόσο, εμφανίζονται ανυποχώρητοι, μιλούν για κοροϊδία και προσχηματικό διάλογο και δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στους δρόμους ακόμη και τις γιορτές.

Ανοίγουν τα διόδια το Σαββατοκύριακο

Το Σαββατοκύριακο τα διόδια ανοίγουν, αλλά οι αγροτικές κινητοποιήσεις κορυφώνονται. Μέχρι τις 14:00 της Παρασκευής η διέλευση από τα μπλόκα είναι ελεύθερη, κυρίως για όσους κατευθύνονται προς Λάρισα λόγω του δικαστηρίου για τα Τέμπη.

Πανελλαδική σύσκεψη των αγροτικών μπλόκων, στον Λευκώνα Σερρών, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025. (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ)

Από τις 14:00 έως τις 19:00, οι αγρότες σχεδιάζουν γενικευμένους αποκλεισμούς των παρακαμπτήριων δρόμων, ανάλογα με τη δύναμη κάθε μπλόκου, οδηγώντας σε σοβαρές κυκλοφοριακές δυσκολίες σε όλη τη χώρα.

Το μεσημέρι το κλείσιμο των παρακαμπτηρίων

Σήμερα Παρασκευή (19/12) πραγματοποιούνται κυρίως συμβολικοί και κατά τόπους αποκλεισμοί, με κάθε μπλόκο να αποφασίζει αν και πώς θα κινηθεί, ανάλογα με τη δύναμή του. Σε κάποιες περιοχές οι κινητοποιήσεις θα είναι ήπιες ή δεν θα γίνουν καθόλου.

Στα Μάλγαρα, ένα από τα μεγαλύτερα μπλόκα, παραμένει κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ μέχρι τις 14:00 επιτρέπεται η διέλευση προς Λάρισα για όσους θέλουν να παραστούν στη δίκη για τα Τέμπη. Μετά τις 14:00 αναμένεται να κλείσει και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Το Σαββατοκύριακο, οι αγρότες σκοπεύουν να ανοίξουν για λίγες ώρες τα διόδια στο Ωραιόκαστρο, με παρόμοιες κινήσεις να σχεδιάζονται και σε άλλα σημεία.

Νίκαια: Εν αναμονή της συνεδρίασης

Σήμερα στις 14:00 αγρότες και κτηνοτρόφοι συνεδριάζουν στο μπλόκο της Νίκαιας για να οργανώσουν νέους αποκλεισμούς, κυρίως σε παρακαμπτήριους δρόμους όπως η παλιά Εθνική Λάρισας-Βόλου, όπου εκτρέπεται η κυκλοφορία. Οι αποκλεισμοί αυτοί αναμένεται να διαρκέσουν περίπου τρεις ώρες, από τις 16:00 έως τις 19:00.

Το Σαββατοκύριακο σχεδιάζουν κινητοποιήσεις στα διόδια, ζητώντας να ανοίξουν οι μπάρες για δωρεάν διέλευση των Ι.Χ. Ενόψει Χριστουγέννων, διαβεβαιώνουν ότι από την Τρίτη, με το κλείσιμο των σχολείων, τα τρακτέρ θα μετακινηθούν στην άκρη των δρόμων ώστε να περνούν τα οχήματα, χωρίς όμως να ανοίξουν πλήρως όλοι οι δρόμοι.

Μπλόκο αγροτών και κτηνοτρόφων στον Προμαχώνα Σερρών, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025. (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ)

Σε σημεία με μεγαλύτερο πλάτος, όπως τα Μάλγαρα, θα δοθούν σχεδόν όλες οι λωρίδες, ενώ σε περιοχές με πολλά τρακτέρ, όπως η Νίκαια και η Καρδίτσα, παραμένει ασαφές πόσες θα μείνουν ανοιχτές. Οι μετακινήσεις θα γίνονται κανονικά, αλλά με καθυστερήσεις λόγω των κινητοποιήσεων και της αυξημένης εορταστικής κίνησης, οπότε οι οδηγοί χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή και καλό προγραμματισμό.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)

