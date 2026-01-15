Σήμερα αναμένεται να αποσαφηνιστεί το πότε θα γίνει η συνάντηση -αύριο Παρασκευή ή το αργότερο τη Δευτέρα- του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους των «σκληρών» μπλόκων.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, παρά τις δημόσιες σκληρές τοποθετήσεις των προηγούμενων ημερών. Γιατί ούτε η κυβέρνηση ήθελε να έρθει σε απευθείας σύγκρουση με ένα κομμάτι της κοινωνίας -μεγάλο μέρος του είναι ψηφοφόροι της- αλλά και οι αγρότες ήξεραν ότι αν κλιμάκωναν τις κινητοποιήσεις τους θα έχαναν την κοινωνική αποδοχή που έχει ο αγώνας τους ενώ μετά από περίπου 40 ημέρες στα μπλόκα ήταν αμφίβολο αν θα είχαν τις δυνάμεις για μαζικές δράσεις.

Οπότε και οι δύο πλευρές έκαναν ένα βήμα πίσω, με το Μέγαρο Μαξίμου να δέχεται μία επιτροπή 25 εκπροσώπων και 5 παρατηρητών ενώ και οι αγρότες δεν αποφάσισαν τελικά άλλες κινητοποιήσεις ή την κάθοδο στην Αθήνα με τρακτέρ, πρόταση για την οποία υπήρξε εισήγηση στα μπλόκα.

Το αδιέξοδο που φαινόταν να υπάρχει μέχρι χθες το μεσημέρι ξεπεράστηκε με μία τηλεφωνική επικοινωνία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, με αγροτοσυνδικαλιστή λίγο πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση των εκπροσώπων των μπλόκων. Σε αυτό το τηλεφώνημα ξεκαθαρίστηκε ότι η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή στο διάλογο και προχωρά σε μία κίνηση καλής θέλησης αποδεχόμενη μία διευρυμένη επιτροπή αλλά υπό τις προϋποθέσεις που είχε θέσει εξαρχής. Δηλαδή ανοιχτοί δρόμοι και χωρίς τη συμμετοχή προσώπων με παραβατικές συμπεριφορές ή που ελέγχονται από τη δικαιοσύνη.

Οπότε άνοιξε ο δρόμος για τη συνάντηση των εκπροσώπων των «σκληρών» μπλόκων με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και κυβερνητικά στελέχη, με πρόθεση των αγροτών να εκθέσουν στον πρωθυπουργό τα προβλήματα τους και να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις.

Στη συνάντηση που θα γίνει είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποφασισθούν επιπλέον μέτρα από την πλευρά της κυβέρνησης καθώς έχει ξεκαθαριστεί από το Μέγαρο Μαξίμου ότι δεν υπάρχουν άλλα δημοσιονομικά περιυθώρια. Εξάλλου μόλις προχθές ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε βελτιώσεις κατά τη συνάντηση που είχε με τους εκπροσώπους των 14 μπλόκων, κάτι που έπαιξε ρόλο στην απόφαση των υπολοίπων αγροτών να πάνε σε διάλογο.

Το βέβαιο είναι ότι για πρώτη φορά, μετά από εβδομάδες αγροτικών κινητοποιήσεων, φαίνεται ένα φως στην άκρη του τούνελ για την οριστική εκτόνωση της κατάστασης και την απομάκρυνση των τρακτέρ από τις εθνικές οδούς.