Σε ναυάγιο με απρόβλεπτες εξελίξεις φαίνεται ότι οδηγούνται οι συναντήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τις αντιπροσωπείες των αγροτών στο Μέγαρο Μαξίμου που είχαν οριστεί για το μεσημέρι της 13ης Δεκεμβρίου.

Το χρονικό της νέας ρήξης

Τις τελευταίες ημέρες υπήρξε διαφωνία στο θέμα της σύνθεσης της αντιπροσωπείας των αγροτών, με τους εκπροσώπους των «σκληρών» μπλόκων να ζητάνε να παραστούν 35 άτομα -αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι- στη συνάντηση.

Το βράδυ της Κυριακής έγινε γνωστό από την κυβέρνηση ότι τελικά θα γίνουν δύο συναντήσεις, με 20 άτομα εκπροσώπησης των αγροτών στην κάθε μία. Οι εκπρόσωποι των μπλόκων της Θεσσαλίας όμως θεώρησαν αυτή την κίνηση αιτία νέας ρήξης καθώς και δεν θα συμμετείχαν όσοι αγρότες και κτηνοτρόφοι είχαν προτείνει μέσω της Πανελλαδικής Επιτροπής αλλά και επειδή η δεύτερη αντιπροσωπεία θα αποτελούνταν από αγρότες που είχαν δηλώσει εξαρχής ανοιχτοί στο διάλογο.

Τα μηνύματα έφτασαν στο Μέγαρο Μαξίμου και από το πρωί της Δευτέρας κυβερνητικά στελέχη, όπως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μέσω δημόσιων τοποθετήσεων τους, καλούσαν τους αγρότες να προσέλθουν στο διάλογο. «Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός δεν λειτουργούν με τελεσίγραφα», τόνισε -μεταξύ άλλων- ο Παύλος Μαρινάκης ενώ ο Κωστής Χατζηδάκης σχολίασε: «Δεν θέλω να πιστέψω ότι κάποιους θα τους καθοδηγήσει το κομματικό συμφέρον. Ο διάλογος χρειάζεται δύο, είμαστε ο ένας και περιμένουμε την άλλη πλευρά».

Το απόγευμα της Δευτέρας, 12 Δεκεμβρίου, οι αγρότες που συνεδρίασαν στη Νίκαια της Λάρισας αποφάσισαν πως υπό τις παρούσες συνθήκες δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η πρόσκληση σε διάλογο με τον πρωθυπουργό και πρότειναν να διεξαχθεί νέα πανελλαδική σύσκεψη προκειμένου να αποφασιστεί η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων ενώ κατηγόρησαν την κυβέρνηση για εμπαιγμό.

Το αδιέξοδο ήταν ήδη ορατό. Λίγη ώρα μετά, κυβερνητικά στελέχη ανέφεραν: «Δυστυχώς, για ακόμη μια φορά η όποια προσπάθεια διαλόγου από πλευράς της Κυβέρνησης, τινάζεται στον αέρα με αποκλειστική υπαιτιότητα μιας μικρής μειοψηφίας εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα, που χρησιμοποιεί τον αγροτικό αγώνα ως άλλοθι για προσωπικές ή εξωθεσμικές επιδιώξεις και η οποία επιθυμούσε να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό και πρόσωπα ελεγχόμενα από τις Αρχές για παράνομες επιδοτήσεις ή παραβατικές συμπεριφορές».

Επίσης έκαναν γνωστό ότι μπορούσε να ανέβει ο αριθμός των συμμετεχόντων αγροτών στην κάθε μία συνάντηση από τους 20 στους 25 ενώ ξεκαθάριζαν ότι η δεύτερη συνάντηση που είχε οριστεί θα γίνει κανονικά στις 15:00.

«Τέλος στην ανοχή» το μήνυμα της κυβέρνησης

Παράλληλα έστειλαν και ένα προειδοποιητικό μήνυμα: «Η Κυβέρνηση, αλλά κυρίως η κοινωνία δεν έχει άλλο χρόνο για εκείνους που με οποιοδήποτε κίνητρο θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική.

Θα εφαρμοστούν όλα όσα έχουν προαναγγελθεί προς όφελος των αγροτών και των κτηνοτρόφων και σε περίπτωση κλιμάκωσης κινητοποιήσεων μόνες αρμόδιες είναι οι αρχές».

Τι σημαίνει αυτό και ειδικά η τελευταία φράση; Το Plan B που είχαν προαναγγείλει από την κυβέρνηση για διοικητικές και ποινικές κυρώσεις όσων έχουν τρακτέρ στους δρόμους ενώ αναμένεται και εντονότερη αστυνομική παρουσία. Μέχρι τώρα δεν είχε υλοποιηθεί σε ένδειξη καλής θέλησης και για να μη δυναμιτιστεί το ενδεχόμενο διαλόγου. Πλέον όμως, με την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα, η αλλαγή στάσης της κυβέρνησης απέναντι σε όσους συνεχίζουν να αντιδρούν πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Το θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων αναμένεται να συζητηθεί σήμερα το πρωί μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και κυβερνητικών στελεχών. Κρίνοντας όμως από τα όσα έχουν γίνει έως τώρα και από τις κυβερνητικές διαρροές, φαίνεται η έντονη ενόχληση του Μεγάρου Μαξίμου. Οι επόμενες ώρες θα κρίνουν τα πάντα. Υπάρχει χρόνος για γεφύρωση των σχέσεων μεταξύ κυβέρνησης και των «σκληρών» των μπλόκων ώστε να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι; Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον μοιάζει δύσκολο.

