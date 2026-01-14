Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η σύσκεψη της Πανελλαδικής των αγροτών στον Παλαμά Καρδίτσας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλη τη χώρα. Στο τραπέζι έχουν τεθεί προτάσεις για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, με βασικό σενάριο την κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα, ενώ ανακοινώθηκε η ύπαρξη νέας πρότασης για συνάντηση αγροτών με την κυβέρνηση.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, οι αγρότες καλούνται επίσης να αξιολογήσουν όσα ανέφερε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συναδέλφους τους, προκειμένου να καθορίσουν τη στάση τους για το επόμενο διάστημα.

Advertisement

Advertisement

Όπως ειπώθηκε από τα μέλη της Συντονιστικής, προέκυψε νέα πρόταση πρόσκλησης σε διάλογο των γεωργών της Πανελλαδικής με τον πρωθυπουργό δίχως να έχει διευκρινιστεί ακόμη η ημερομηνία. Η πρόταση της κυβέρνησης κάνει λόγο για επιτροπή 25+5 παρατηρητών με την προϋπόθεση πάντως να είναι ανοιχτοί οι δρόμοι κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Η απάντηση που φέρεται να δίνουν οι αγρότες είναι “δεν θα κλιμακώσουμε, τα μπλόκα όμως δεν φεύγουν”. Η θέση μάλιστα που διατυπώνεται από το μπλόκο Ε-65 είναι “Ναι στον διάλογο, αλλά με κόσμο , δηλαδή τη διοργάνωση συλλαλητηρίου στην Αθήνα” και φυσικά χωρίς να διαλυθούν τα μπλόκα.

Η συνάντηση με τη δεύτερη επιτροπή

Παράλληλα η πρόσκληση περιλαμβάνει και δεύτερη συνάντηση με τους 10 κτηνοτρόφους -μελισσοκόμους και αλιείς τη Δευτέρα μαζί με το γκρουπ των “διαφοροποιημένων” που μετέβησαν χθες στο Μαξίμου.

Ωστόσο οι κτηνοτρόφοι – μελισσοκόμοι – αλιείς της πανελλαδικής επιτροπής φαίνεται ότι θέλουν ξεχωριστή συνάντηση και όχι με τους διαφοροποιημένους. Έτσι η πρόταση που φαίνεται να προκρίνεται είναι οι συναντήσεις της πανελλαδικής επιτροπής να γίνουν ή την ίδια ημέρα – η μία συνάντηση μετά την άλλη – ή η δεύτερη επιτροπή (κτηνοτρόφοι – μελισσοκόμοι – αλιείς) να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό την αμέσως επόμενη ημέρα.

(Με πληροφορίες από thesspost.gr)