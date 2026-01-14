Στόχος βανδαλισμού έγιναν δύο τρακτέρ αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας, οι οποίοι συμμετείχαν στην επιτροπή που συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου την Τρίτη το μεσημέρι, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ.

Οι δράστες προχώρησαν σε φθορές γράφοντας με μπλε και κόκκινη μπογιά τη λέξη «προδότης» πάνω στα οχήματα και σκίζοντας τα λάστιχά τους.

Advertisement

Advertisement

Πηγή: ΣΚΑΙ (glomex) Πηγή: ΣΚΑΙ (glomex) Πηγή: ΣΚΑΙ (glomex)

Κατά πληροφορίες, τα οχήματα ανήκουν στον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Πλατυκάμπου, Θεόδωρο Παπακωστούλη, αλλά και σε ένα ακομα μέλος του ίδιου συλλόγου, τον Αντώνη Μπατρακούλη.

(Με πληροφορίες από ΣΚΑΙ)