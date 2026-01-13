Ολοκληρώθηκε μετά από τρεισήμισι ώρες η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους των αγροτών, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαβουλεύσεων για τα αιτήματα και τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου και εντάσσεται στην προσπάθεια της κυβέρνησης να διατηρήσει ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα μέτρα που έχει ήδη εξαγγείλει η κυβέρνηση, με έμφαση στην πρακτική εφαρμογή τους, αλλά και οι παρεμβάσεις που μπορούν να δώσουν ουσιαστικές λύσεις σε διαχρονικά προβλήματα των αγροτών. Οι εκπρόσωποι του κλάδου έθεσαν τόσο άμεσα ζητήματα επιβίωσης όσο και μακροπρόθεσμες ανάγκες αναδιάρθρωσης της αγροτικής παραγωγής.

Εκπρόσωπος αγροτών από το Κιάτο, εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θέλω να πω μία σκληρή αλήθεια. Δεν ήρθαμε εδώ ως θεατές. Όταν δεν είσαι στο τραπέζι, είσαι στο μενού. Οι λύσεις έρχονται μέσα από τον διάλογο». Όπως τόνισε, έχει ανοίξει ένας ουσιαστικός δίαυλος επικοινωνίας, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία δεν σταματά στη συγκεκριμένη συνάντηση αλλά «τώρα ξεκινά κάτι μεγάλο για τον πρωτογενή τομέα». Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι αγρότες δεν εκπροσωπούν μόνο επαγγελματίες, αλλά ολόκληρες οικογένειες, ξεκαθαρίζοντας πως «δεν είμαστε πρόθυμοι».

Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι η συνάντηση διεξήχθη σε παραγωγικό και εποικοδομητικό κλίμα, με ειλικρινή και σε βάθος συζήτηση. Στο τραπέζι τέθηκαν τεχνικά ζητήματα, όπως το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, η στήριξη των νέων αγροτών και η επαγγελματική εκπροσώπηση του κλάδου. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, στην ανάγκη πανελλαδικού διαλόγου και στην ανακατανομή των πόρων προς όφελος των συνεπών παραγωγών.

Επιπλέον, συζητήθηκαν το αυξημένο κόστος παραγωγής – με αιχμή το ρεύμα και το πετρέλαιο –, οι υποδομές, η πράσινη μετάβαση, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της λειψυδρίας, καθώς και ειδικότερα ζητήματα όπως η ενίσχυση της μηδικής, τα θερμοκήπια, οι εργάτες γης, ο κανονισμός του ΕΛΓΑ και το ζήτημα της ευλογιάς.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση του Μαξίμου, αναμένεται σύντομα δήλωση του πρωθυπουργού, ενώ το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί ειδική σύσκεψη για την κτηνοτροφία και νέα συνάντηση των αγροτών με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.