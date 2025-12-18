Να παραμείνουν στους δρόμους, να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους και να μη συναντηθούν με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, που συνεδρίασε σήμερα το μεσημέρι στις Σέρρες.



Εκπρόσωποι των αγροτών και των κτηνοτρόφων απ’ όλα τα μπλόκα της χώρας βρέθηκαν σήμερα στον Λευκώνα, όπου και αποφάσισαν τις επόμενες κινήσεις τους. Από τη στιγμή, που όπως είπαν, δεν πήραν ξεκάθαρες απαντήσεις από την κυβέρνηση και ικανοποιήθηκαν όλα τους τα αιτήματα, δεν κάνουν βήμα πίσω και θα περάσουν την περίοδο των εορτών στους δρόμους.

Αυτό που σίγουρα “ξεχείλισε το ποτήρι” ήταν το χθεσινό συμβάν, με τις παρακρατήσεις που έκανε ο ΕΛΓΑ.

Στην πανελλαδική σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι από 57 μπλόκα από διάφορα σημεία της χώρας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι αγρότες εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια για τη στάση της κυβέρνησης, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο διαλόγου. Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, «ο διάλογος είναι προσχηματικός και η κυβέρνηση μας εμπαίζει», τονίζοντας ότι τα αιτήματά τους παραμένουν αναπάντητα.

Με ομόφωνη απόφαση, οι συμμετέχοντες αποφάσισαν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα, με ενίσχυση των μπλόκων και δυναμικότερες δράσεις, επιδιώκοντας ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι να υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις και μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, μετά τη συνεδρίαση δήλωσε ότι στόχος των δράσεων είναι να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση, ώστε να υπάρξει η πολιτική βούληση για τη διάθεση των απαραίτητων χρημάτων.

«Δε βλέπουμε τον Πρωθυπουργό, μας εμπαίζει. Κλιμάκωση μέχρι τη Δευτέρα. Την Τρίτη θα ανοίξουμε το δρόμο, να περνάει ο κόσμος για τις γιορτές» είπε ο Κώστας Ανεστίδης, μέλος πανελλαδικής επιτροπής μπλόκων.

Την Παρασκευή το πρωί θα υπάρχει ελεύθερη διέλευση των οχημάτων από τα διόδια, ημέρα διεξαγωγής τη δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, ώστε οι πολίτες να περάσουν ανεμπόδιστα. Το απόγευμα της Παρασκευής, από τις 14:00, θα κλείσουν και οι παρακαμπτήριοι δρόμοι.

Το Σαββατοκύριακο, όπου υπάρχουν διόδια, οι αγρότες θα ανοίξουν τις μπάρες για να διευκολύνουν τους ταξιδιώτες, χωρίς να κλείσουν τους δρόμους.

Τη Δευτέρα θα συνεχιστούν οι δράσεις, ενώ από την Τρίτη θα ληφθούν νέες αποφάσεις για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

