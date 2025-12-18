Μεγάλες ουρές έχουν σχηματιστεί στον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα, καθώς οι αγρότες εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους, αποφασίζοντας τον επ’ αόριστον αποκλεισμό για τα φορτηγά τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη η νέα πανελλαδική σύσκεψη στον Λευκώνα Σερρών.

Oι ουρές φτάνουν έως και πέντε χιλιόμετρα στην ελληνική πλευρά, ενώ ανάλογη είναι η κατάσταση και στη βουλγαρική πλευρά. Οι αγρότες, διαμαρτυρόμενοι για ζητήματα που σχετίζονται με τις τιμές και το κόστος παραγωγής, προειδοποιούν ότι η κινητοποίησή τους θα συνεχιστεί μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Πηγή φωτογραφιών: EUROKINISSI

Σε αποκλεισμό δύο ωρών προχωρούν σήμερα οι αγρότες στη Χαλκηδόνα, από τις 17:00, στα δύο ρεύματα της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας. Το σημείο ενισχύεται από αγρότες από διάφορες περιοχές της Πέλλας. Παράλληλα, τρακτέρ και αγροτικά οχήματα παραμένουν στα «Πράσινα Φανάρια» κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και στον κόμβο Δερβενίου, καθώς και σε άλλα κομβικά σημεία της Θεσσαλονίκης.