Παρά το γεγονός ότι οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις παραμένοντας στους δρόμους, πολλοί προχωρούν σήμερα σε άνοιγμα των διοδίων για να επιτρέψουν τη διέλευση των ταξιδιωτών που πληθαίνουν όσο πλησιάζουν οι γιορτές.

Πριν από λίγο, στο μπλόκο του Ε65 στην Καρδίτσα, άνοιξαν τα διόδια Σοφάδων αλλά και στα διόδια Ωραιοκάστρου και Μακρυχωρίου.

Κόμβος Νίκαιας: Εως τις 14:00 ανοιχτές οι μπάρες στα διόδια

Στο μεταξύ και οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια το Μακρυχωρίου και θα τα αφήσουν ανοιχτά έως τις 2 το μεσημέρι, κάτι που θα επαναληφθεί την Κυριακή. Οι αγρότες ανέβασαν τις μπάρες και έβαλαν κουκούλες στις κάμερες.

Σε λίγο, έχουν προγραμματίσει να μοιράσουν μήλα στους διερχόμενους οδηγούν, ενώ οι Φαρσαλινοί αγρότες θα μοιράσουν χαλβά Φαρσάλων.

Στο μεταξύ, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις του στο τελωνείο της Εξοχής, που έχουν αποφασίσει να το μην επιτρέπουν τη διέλευση φορτηγών έως τις 10 το βράδυ. Χθες η κινητοποίησή τους διήρκησε 8 ώρες. Στη γενική τους συνέλευση στις 7 το απόγευμα θα καθορίσουν τη στάση τους για την Κυριακή.

Σε αποκλεισμό έως τις 8 το βράδυ για τα φορτηγά προσανατολίζονται και οι αγρότες στο τελωνείο του Προμαχώνα, ανάλογα και με την απόφαση της συνεδρίασης της συντονιστικής τους επιτροπής.

Τετράωρος αναμένεται να είναι και σήμερα ο αποκλεισμός στο τελωνείο των Ευζώνων, από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με ισχύ για όλα τα οχήματα.

Κλειστά τα διόδια των Μαλγάρων

Κλειστή παραμένει η εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στα διόδια των Μαλγάρων, όπου οι αγρότες έχουν ενισχύσει τις δυνάμεις τους σε τρακτέρ. Οι αγρότες απέκλεισαν χθες το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και σχεδιάζουν να το κρατήσουν κλειστό μέχρι την Τρίτη. Αποκλεισμένο είναι από την 1η Δεκεμβρίου το ρεύμα προς Αθήνα.

Οι αγρότες στο Δερβένι έχουν κάνει γνωστό ότι από τις 12 το μεσημέρι και για τρεις ώρες θα σηκώσουν τις μπάρες στα διόδια του Ωραιοκάστρου, στην εξωτερική περιφερειακή και θα μοιράσουν προϊόντα στους διερχόμενους.

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες στον Νότιο Κόμβο Κατερίνης, στην Έφεσο στην Πιερία στο Νησέλι Ημαθίας και στα Κερδύλια Σερρών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

