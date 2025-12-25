Ανοδικά θα κινηθούν και πάλι οι τιμές στα διόδια της Αττικής Οδού, λίγους μήνες μετά την μείωση της τιμής τους, με τους οδηγούς να πληρώνουν νέα αυξημένα κόμιστρα, καθώς η εταιρεία διαχείρισης ανακοίνωσε αυξήσεις σε πολλές κατηγορίες οχημάτων.

Πιο συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου 2026 το κόστος ανά διέλευση στα διόδια της Αττικής Οδού, ανεβαίνει για 6 κατηγορίες οχημάτων κατά 0,05 έως 0,10 ευρώ.

Οι αυξήσεις αυτές προκύπτουν από την ετήσια τιμαριθμική προσαρμογή που προβλέπεται στη Σύμβαση Παραχώρησης της Αττικής Οδού και αντικατοπτρίζουν το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου.

Πως διαμορφώνονται οι νέες τιμές στα διόδια της Αττικής Οδού

Κατηγορία 1 – Μοτοποδήλατα. Δίκυκλες μοτοσυκλέτες ενός τροχού ανά άξονα: 1,25 ευρώ.

Κατηγορία 2 – Επιβατικά (Ι.Χ.). Επιβατικά ιδιωτικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένων επιβατικών με μικρό τρέιλερ και σχάρα, ύψους μικρότερου του 1,30 μ. επάνω από τον πρώτο άξονα, δύο αξόνων ή μικρότερου του 1,30 μ. επάνω από τον τρίτο άξονα: 2,55 ευρώ.

Κατηγορία 3 – Ελαφρά εμπορικά οχήματα. Ύψους μεγαλύτερου του 1,30 μ. επάνω από τον πρώτο άξονα και συνολικού ύψους μικρότερου των 2,70 μ.: 2,55 ευρώ.

Κατηγορία 4 – Αυτοκίνητα με τροχόσπιτα. Ύψους μικρότερου του 1,30 μ. επάνω από τον πρώτο άξονα και ύψους μεγαλύτερου του 1,30 μ. επάνω από 3 άξονες, καθώς και ελαφρά λεωφορεία κάτω των 15 θέσεων: 2,55 ευρώ.

Κατηγορία 5 – Μικρά και μεσαία φορτηγά (HGVs). Συνολικού ύψους μεγαλύτερου των 2,70 μ. με 2 ή 3 άξονες, καθώς και μεγάλα λεωφορεία άνω των 15 θέσεων: 6,30 ευρώ.

Κατηγορία 6 – Μεγάλα φορτηγά (HGVs). Συνολικού ύψους μεγαλύτερου των 2,70 μ. με 4 άξονες ή περισσότερους: 10,10 ευρώ.

Οι νέες τιμές σε Ολυμπία Οδός και Μορέα

Στο μεταξύ, η Ολυμπία Οδός (Αθήνα-Πύργος) και ο Μορέας (Κόρινθος-Καλαμάτα/Σπάρτη), ανακοίνωσαν εξίσου αύξηση στις τιμές των διοδίων από την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026 (ώρα 00:00) λόγω της ετήσιας τιμαριθμικής προσαρμογής που εφαρμόζουν οι παραχωρησιούχοι των οδικών αξόνων.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι:

Ολυμπία Οδός (Ι.Χ.): Αθήνα–Πύργος από 15,40 € σε 19,50 € λόγω και του νέου σταθμού Πάτρα (3,60 €).

Μορέας (Ι.Χ.): Κόρινθος–Καλαμάτα από 11,30 € σε 11,75 € / Κόρινθος–Σπάρτη από 11,05 € σε 11,50 €.

