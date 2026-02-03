Το εργοστάσιο παραγωγής drones της Ρωσίας, στο οποίο έχουν παγιδευτεί γυναίκες από την Αφρική σε συνθήκες δουλείας στην Ειδική Οικονομική Ζώνη της, βρίσκεται τουλάχιστον 800 μίλια νοτιοανατολικά της Μόσχας, αποδεικνύεται ένα ακόμη πρόβλημα που η Μόσχα έχει προκαλέσει στην αφρικανική ήπειρο.

Από πληροφορίες της εφημερίδας The Standard προκύπτει ότι ορισμένες από τις νεαρές γυναίκες που εξαπατήθηκαν για να εργαστούν στα πολεμικά εργοστάσια έχουν αρχίσει να δραπετεύουν, βρίσκοντας τρόπο να επιστρέψουν στις χώρες τους στην Αφρική.

Οι αποκαλύψεις για τις γυναίκες που δραπέτευσαν, αυξάνουν τις ταλαιπωρίες που υφίσταται η ήπειρος στις σχέσεις της με τη Ρωσία, μετά τις αναφορές ότι εκατοντάδες Αφρικανοί έχουν σκοτωθεί στο ρωσικό μέτωπο.

Στο Ναϊρόμπι, αρκετές οικογένειες που έχασαν τους γιους τους στη Ρωσία, με επικεφαλής την οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Vocal Africa, ζήτησαν βοήθεια από την κυβέρνηση της Κένυας για να μεταφερθούν τα σώματα των νεκρών αγαπημένων τους πίσω στην πατρίδα για ταφή.

Στον παρατεταμένο σύγκρουση της Ρωσίας με την Ουκρανία, πάνω από εκατό νεαρές Αφρικανές γυναίκες, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 24 Κενυάτισσες, εξαπατήθηκαν και αναγκάστηκαν να εργαστούν στα πολεμικά εργοστάσια που εδρεύουν στη Δημοκρατία του Ταταρστάν της Ρωσίας, κατασκευάζοντας drones τύπου Shahed.

Οι γυναίκες εξαπατήθηκαν να συμμετάσχουν με μεγάλες υποσχέσεις, κυρίως μέσω ενός διαδικτυακού προγράμματος που ονομάζεται Alabuga Start, το οποίο υπόσχεται ευκαιρίες κατάρτισης σε ρωσικά ιδρύματα και θέσεις εργασίας στον τομέα της φιλοξενίας και σε άλλους τομείς με μισθό τουλάχιστον 5.500 ευρώ το μήνα.

Μια πηγή που κάποτε εργάστηκε για το συνδικάτο προσλήψεων Alabuga Start στην αφρικανική ήπειρο και που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμη, δήλωσε στο The Standard ότι το πρόγραμμα Alabuga Start εκμεταλλεύεται νεαρές γυναίκες από την Αιθιοπία, την Κένυα, την Ουγκάντα και τη Νότια Αφρική, παρασύροντάς τις με υποσχέσεις για εκπαιδευτικές ευκαιρίες και θέσεις εργασίας στον τομέα της φιλοξενίας.

«Προς το παρόν, δεν μπορώ να σας αποκαλύψω τα ονόματα των κοριτσιών που έχουν δραπετεύσει, καθώς είναι πολύ φοβισμένες. Γνωρίζω πολλές συμμετέχουσες από την Ανατολική Αφρική που εξακολουθούν να βρίσκονται στην Αλαμπούγκα και σε άλλες τοποθεσίες στη Ρωσία. Εκατοντάδες κορίτσια έχουν σταλεί στη Ρωσία για αυτό το πρόγραμμα που υποτίθεται ότι θα διαρκέσει 2 χρόνια, αλλά μόνο λίγες έχουν επιστρέψει», δήλωσε η πηγή.

Είπε ότι μετά την άφιξή τους στη Ρωσία, οι νεαρές γυναίκες ηλικίας μεταξύ 18 και 24 ετών οδηγήθηκαν σε καταναγκαστική εργασία σε πολεμικά εργοστάσια.

The story of relocation 💫⁰In a new interview, an Alabuga Start participant from Benin shares her move to Russia – first steps, adaptation challenges and what helped her feel confident.⁰An honest look at a new chapter of her life. Watch her journey step by step 📌 pic.twitter.com/QeuICo2rNd — Alabuga (@sezalabuga) January 23, 2026

«Στην προηγούμενη θέση μου, ασχολιόμουν με την προώθηση του προγράμματος Alabuga Start, το οποίο εκμεταλλεύεται κορίτσια από την Αιθιοπία, την Κένυα, την Ουγκάντα και τη Νότια Αφρική», λέει ο άνδρας απαντώντας στις ερωτήσεις μας. Προσθέτει: «Τις δελεάζει να έρθουν στη Ρωσία, στο Ταταρστάν, με την υπόσχεση για μια καλά αμειβόμενη δουλειά και εκπαίδευση. Αντ’ αυτού, αυτά τα κορίτσια αναγκάζονται να κατασκευάζουν όπλα, υφίστανται παρενόχληση και εργάζονται μέχρι εξάντλησης».

Στο πλαίσιο της διευρυμένης στρατηγικής του πολέμου της Μόσχας κατά της Ουκρανίας, έχει στοχεύσει τους άνεργους νέους του Νότιου Ημισφαιρίου, χρησιμοποιώντας ύπουλες μεθόδους πρόσληψης για να προσελκύσει γυναίκες σε εργοστάσια πολεμικού υλικού, ενώ παράλληλα παρασύρει Αφρικανούς νέους άνδρες στο στρατό της για να τους χρησιμοποιήσει ως αναλώσιμους στο μέτωπο του πολέμου.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας (ISIS), η πλειονότητα των drones που χρησιμοποιήθηκαν κατά της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους 2025 είχε κατασκευαστεί στην Ειδική Οικονομική Ζώνη της Αλαμπούγκα.

