Ένα κάθισμα… Ferrari έκανε δώρο ένας αγρότης πατέρας, στην κόρη του, ώστε να ανανεώσει το τρακτέρ της, στην περιοχή της Φθιώτιδας.

Όπως μεταδίδει το lamiaeport, o κ. Γιάννης, πρόσφερε ένα… κομμάτι από τη Ferrari στην κόρη του Σίλια, που ασχολείται επίσης με τον πρωτογενή τομέα.

Μπαμπάς και κόρη βρέθηκαν στο μπλόκο της Ξυνιάδας με τους υπόλοιπους αγρότες.

«Αποφάσισα λοιπόν κοπελάρα μου να σου πάρω μια Ferrari, γιατί σε αγαπάω πάρα πολύ. Ξεκινάμε λοιπόν από το κάθισμα, γιατί ξέρω τα όνειρά σου..» τόνισε μεταξύ άλλων ο πατέρας της.