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Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου 55χρονη νοσηλεύτρια κατέληξε εν ώρα υπηρεσίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακού, το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια διαχείρισης έκτακτων περιστατικών, που προκάλεσαν αυξημένη κινητοποίηση και ένταση στα Επείγοντα.

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Η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού για ανάνηψη, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.

Ο θάνατός της έχει προκαλέσει θλίψη στους συναδέλφους και στην τοπική κοινωνία, καθώς επρόκειτο για ιδιαίτερα αγαπητό μέλος του νοσηλευτικού προσωπικού.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να διευκρινιστούν από τις αρμόδιες διαδικασίες.