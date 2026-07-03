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Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. υποστηρίζει ότι η χρήση των στρατιωτικών βάσεων πρέπει να εξυπηρετεί αποκλειστικά την εθνική ασφάλεια και όχι τις αμερικανικές απαιτήσεις.

Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός επιδιώκει την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω της φορολόγησης των πολυεθνικών εταιρειών και της προστασίας των κοινωνικών δαπανών από τις αμυντικές επενδύσεις.

Τσίπρας αποδίδει την ίδρυση του νέου του κόμματος στην ανάγκη για πολιτική αλλαγή, επικαλούμενος τη διαφθορά και το υψηλό κόστος ζωής που πλήττουν τα ελληνικά νοικοκυριά.

Τέλος, ο ίδιος υπερασπίζεται το κυβερνητικό του έργο, υποστηρίζοντας ότι κατάφερε να σταθεροποιήσει την οικονομία και να τερματίσει την περίοδο των μνημονίων.

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Η Ελλάδα πρέπει να «περιορίσει τις στενές σχέσεις της» με το κίνημα MAGA (Make America Great Again), δήλωσε σε συνέντευξή του στο Politico, ο Αλέξης Τσίπρας.

Παρουσιάζοντας την ατζέντα του ενόψει των βουλευτικών εκλογών, ο πρώην πρωθυπουργός και νυν πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) επέκρινε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον ότι έχει κάνει υπερβολικές παραχωρήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

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Παράλληλα, τον συνέκρινε με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος εμπόδισε τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν στρατιωτικές βάσεις στη χώρα του.

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. άσκησε κριτική στον πρωθυπουργό ότι έχει κάνει υπερβολικές παραχωρήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως την πρόσβαση αόριστης διάρκειας σε κρίσιμες στρατιωτικές βάσεις σε όλη τη χώρα — συμπεριλαμβανομένης της κύριας ναυτικής βάσης στην Κρήτη — αντί να προβλέπεται τακτική ανανέωση της συμφωνίας με επαναδιαπραγμάτευση των όρων.

Συνέκρινε, μάλιστα, τον εαυτό του με τον Ισπανό πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσες ο οποίος δεν έχει επιτρέψει τη χρήση βάσεων στην χώρα του.

Αναφερόμενος στις προσπάθειες της ΕΕ να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες, ο Αλ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι αν και αναγκαίο, δεν πρέπει να γίνει σε βάρος των κοινωνικών δαπανών.

«Αν είμαι ΠΘ στην ελληνική προεδρία θα δώσω έμφαση στην ανάγκη αύξησης των δαπανών για την κοινωνική συνοχή από τη φορολόγηση μεγάλων πολυεθνικών και εκπομπών άνθρακα», είπε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας ότι «αν αυξάνονται μόνο οι αμυντικές δαπάνες και όχι αυτές για την κοινωνική συνοχή, σε λίγα χρόνια η ΕΕ θα έχει καλύτερη άμυνα αλλά ακροδεξιές κυβερνήσεις».

Όσον αφορά τις εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας, άφησε αιχμές κατά της κυβέρνησης για όλα τα σκάνδαλα που έχουν βγει στη δημοσιότητα, κάνοντας λόγο για «αόρατο φόρο διαφθοράς» που «στερεί πόρους από την κοινωνική πολιτική». «Κάθε ευρώ που χάνεται σε απευθείας αναθέσεις και υπεξαιρέσεις ευρωπαϊκών κονδυλίων, είναι ένα ευρώ που χάνεται από νοσοκομεία και σχολεία», τόνισε, επισημαίνοντας πως «ένα 70% των πολιτών επιθυμεί πολιτική αλλαγή».