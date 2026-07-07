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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε την Τρίτη ότι θα πάρει μια απόφαση σχετικά με το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, κατά την έναρξη της συνάντησής του με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ.

«Είναι μια απόφαση που πρόκειται να πάρουμε…είναι σίγουρα κάτι που θα το σκεφτόμασταν» είπε, προσθέτοντας πως θα συζητηθούν επίσης θέματα εμπορίου και ενόπλων δυνάμεων. Πρόσθεσε πως «έχουμε μια καλύτερη σχέση με την Τουρκία, και η Τουρκία από πολλές απόψεις ήταν πολύ πιο πιστή από άλλες χώρες».

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Reporter: Mr. President, are you going to sell F-35s to Türkiye, and what about the legal restrictions?



Trump: We're going to make a decision. I would think that many people — I can tell, many people sitting right here — would say, why wouldn't we do that?



We have a better… pic.twitter.com/VkFnKWorxk — Clash Report (@clashreport) July 7, 2026

Ο Τούρκος πρόεδρος, από πλευράς του, είπε ότι «θα συζητήσουμε για τους κινητήρες των KAAN (το τουρκικό εγχώριο μαχητικό)» με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Από πλευράς του ο Τραμπ είπε ότι η Τουρκία αγόρασε αεροπλάνα, και «νομίζω ότι έχουμε μια υποχρέωση να συντηρήσουμε κινητήρες».

Ο Τραμπ μίλησε επίσης για τον πόλεμο στην Ουκρανία, λέγοντας «νομίζω ότι και οι δύο (πλευρές) θέλουν να κλείσουν συμφωνία».

Αναφερόμενος στις κυρώσεις CAATSA στην Τουρκία, προανήγγειλε άρση τους, λέγοντας πως «δεν θέλουμε κυρώσεις σε φίλους».

O Ερντογάν είπε από πλευράς του ότι ελπίζει σε θετικό αποτέλεσμα όσον αφορά στην επιθυμία της Άγκυρας να αγοράσει F-35, προσθέτοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε στο παρελθόν υποσχεθεί να παρέχει πέντε μαχητικά και ότι «πάντα τηρεί τις υποσχέσεις του».

Η Τουρκία συμμετείχε στο πρόγραμμα του F-35 μέχρι που εκδιώχθηκε λόγω της αγοράς ρωσικών πυραύλων S-400. Έκτοτε απαιτεί να παραλάβει τα μαχητικά για τα οποία πλήρωσε, να επιστρέψει στο πρόγραμμα ή να αποζημιωθεί.

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Με πληροφορίες από Reuters