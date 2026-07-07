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Το ξέσπασμα Έμπολα στο Κονγκό δεν έχει σταθεροποιηθεί ακόμα και συνεχίζει να επεκτείνεται, με τη μετάδοση να «τροφοδοτείται» από τη μετακίνηση πληθυσμών, ανέφερε την Τρίτη αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

«Είναι ακόμα στη φάση της επέκτασης δυστυχώς. Θα θέλαμε να πούμε ότι σταθεροποιείται, μα ειλικρινά δεν μπορούμε να το πούμε ακόμα» είπε η δρ. Αν Άντσια, αντιπρόσωπος του ΠΟΥ στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

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H Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει επιβεβαιώσει 1.561 κρούσματα, περιλαμβανομένων 506 θανάτων, στο χειρότερο ξέσπασμα του στελέχους Bundibugyo του Έμπολα, για το οποίο δεν υπάρχει γνωστή θεραπεία.

Όπως είπε η Άντσια, εξακολουθούν να υφίστανται μεγάλες προκλήσεις, όπως το ότι κάποια κέντρα περίθαλψης είναι κοντά σε κορεσμό, με τη χωρητικότητά τους να καλύπτεται κατά περίπου 90%.

Άλλη μια δυσκολία είναι το ότι οι εργάτες που νοσούν στο Μονγκμπουαλού, πόλη εργατών ορυχείων, δεν επιζητούν βοήθεια στην περιοχή όπου βρίσκονται, μα ταξιδεύουν και εξαπλώνουν την ασθένεια και σε άλλες περιοχές. «Οι μετακινήσεις πληθυσμών, η διαρκής ανασφάλεια και το εύθραυστο σύστημα υγείας συνεχίζουν να αποτελούν εμπόδια στις προσπάθειες να τεθεί υπό έλεγχο το ξέσπασμα» είπε σχετικά.

Με πληροφορίες από Reuters