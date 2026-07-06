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Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε τις ΗΠΑ να μην δώσουν στην Τουρκία F-35 ή κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη της, στο πλαίσιο συνέντευξής του στο Fox News εν όψει της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε την Τουρκία «ένα καθεστώς μολυσμένο από τη Μουσουλμανική Αδελφότητα…δεν πιστεύω ότι θα έπρεπε να τους δοθούν F-35 ή κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους».

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Τον προηγούμενο μήνα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να υποδεικνύει πως θα συναινούσε στην πώληση κινητήρων F110 για μαχητικά στην Τουρκία, «πυροδοτώντας» και εικασίες περί επιστροφής της στο πρόγραμμα του F-35, από όπου είχε εκδιωχθεί λόγω της αγοράς των ρωσικών πυραύλων S-400.

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου μια τέτοια κίνηση θα διατάρασσε την ισορροπία ισχύος στη Μέση Ανατολή, «την οποία εγγυάται η αεροπορική υπεροχή και επίσης η στάση της Αμερικής στη Μέση Ανατολή». Χαρακτήρισε την Τουρκία «μεγάλη χώρα», η οποία δυστυχώς κυβερνάται από τον πρόεδρο Ερντογάν, ο οποίος απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ και κατέχει τη μισή Κύπρο.

Υποβάθμισε τις αναφορές περί εντάσεων με τις ΗΠΑ σχετικά με τη συμφωνία με το Ιράν, λέγοντας πως δεν έχει τεθεί ακόμα ημερομηνία για επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον για συνάντηση με τον Τραμπ, προσθέτοντας πως έχουν κοινή γραμμή σχεδόν στα πάντα.

«Έχουμε διαφωνίες κατά καιρούς, μα τις διευθετούμε επειδή είμαστε σύμμαχοι…ο πρόεδρος έχει τον τρόπο του να εκφράζει πράγματα, και εγώ το ίδιο…είμαστε σύμμαχοι…είμαστε μοντέλο συμμάχου».