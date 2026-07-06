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Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμούς νωρίτερα τη Δευτέρα στο Όφενμπουργκ της Βάδης-Βυρτεμβέργης, στη Γερμανία.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 09:00 (ώρα Ελλάδος) προκειμένου να σπεύσει σε συγκρότημα κατοικιών, από όπου ακούστηκαν πυροβολισμοί. Εκεί βρήκαν έναν άνδρα νεκρό και μια γυναίκα σοβαρά τραυματισμένη, η οποία ωστόσο υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά της, ενώ βρισκόταν ήδη στο νοσοκομείο.

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Η περιοχή έχει αποκλειστεί και βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας, διευκρινίζοντας ότι τόσο η ταυτότητα των δύο ατόμων όσο και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό παραμένουν άγνωστες.

In Offenburg sind ein Mann und eine Frau ums Leben gekommen. Zuvor waren Schüsse gefallen. Die Hintergründe sind unklar. https://t.co/QSj95DqS3v July 6, 2026

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ