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Ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones έλαβε χώρα νωρίς τη Δευτέρα στο Κίεβο, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 9 ανθρώπων και την πρόκληση σοβαρών ζημιών σε πολυκατοικίες και άλλα κτίρια, είπαν αξιωματούχοι, λίγες ημέρες μετά τη φονικότερη επίθεση κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας φέτος.

Σωστικά συνεργεία έβγαζαν κατοίκους από κτίρια που χτυπήθηκαν κατά τον βομβαρδισμό, ανακοίνωσε ο δήμαρχος Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, μέσω Telegram. O επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, Τιμούρ Τκατσένκο, είπε ότι οι νεκροί είχαν αυξηθεί στους 9, με τους τραυματίες να βρίσκονται στους 46. «Δυστυχώς αυτές δεν είναι οι τελευταίες πληροφορίες» είπε, καθώς συνεχίζονταν οι επιχειρήσεις διάσωσης.

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Τουλάχιστον 15 πολυκατοικίες είχαν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί στην επίθεση, μεταξύ των οποίων ένα κτίριο εννιά ορόφων στην ιστορική συνοικία Ποντίλσκι, σύμφωνα με τις αρχές. Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας είπε ότι εκτοξεύτηκαν από τη Ρωσία 68 πύραυλοι και 351 drones, εκ των οποίων εξουδετερώθηκαν 37 πύραυλοι και 326 drones.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως διεξήχθη μια «μαζική» επίθεση κατά του Κιέβου και άλλων τοποθεσιών με μακράς εμβέλειας και υψηλής ακριβείας όπλα και drones. Όπως ανέφερε, χτυπήθηκαν στρατιωτικοί και ενεργειακοί στόχοι στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή του, καθώς και στρατιωτικά αεροδρόμια σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας.

Η νέα επίθεση σημειώθηκε μερικές ημέρες αφού 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, στο φονικότερο πλήγμα κατά της πόλης φέτος.

Με πληροφορίες από Reuters