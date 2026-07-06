Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Βρετανία ανακοίνωσε πως ρωσικό περιπολικό αεροσκάφος προσέγγισε αεροπλανοφόρο της στη Νορβηγική Θάλασσα και απομακρύνθηκε συνοδευόμενο από βρετανικά μαχητικά, σε ένα νέο επεισόδιο με κίνδυνο κλιμάκωσης μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας.

Το περιστατικό, που η Βρετανία χαρακτήρισε «μη ασφαλές και αντιεπαγγελματικό» έλαβε χώρα εν όψει συνάντησης του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα την Τρίτη, όπου μέλη του ΝΑΤΟ αναμένεται να δεσμεύσουν 70 δισ. ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία για το 2026.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τη βρετανική πλευρά, ένα ρωσικό Bear-F πέταξε σε χαμηλό ύψος και «αχρείαστα κοντά» στο HMS Prince of Wales, που ηγείται ναυτικής δύναμης- ομάδας κρούσης αεροπλανοφόρου, στις 2 Ιουλίου. «Το Bear-F…έριξε μεγάλο αριθμό από ηχοσημαντήρες (συσκευές που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό υποβρυχίων) κοντά στο αεροπλανοφόρο» ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας. Δύο μαχητικά F-35 από το αεροπλανοφόρο το αναχαίτισαν, συνοδεύοντάς το μέχρι την απομάκρυνσή του.

Η ομάδα κρούσης του HMS Prince of Wales έχει αναπτυχθεί στον βορρά στο πλαίσιο δραστηριοτήτων του ΝΑΤΟ με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας στον βόρειο Ατλαντικό απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.

Νωρίτερα μέσα στο έτος η Βρετανία έστειλε πολεμικά πλοία για να αποτρέψουν ενδεχόμενες επιθέσεις κατά καλωδίων και αγωγών από ρωσικά υποβρύχια.

Με πληροφορίες από Reuters