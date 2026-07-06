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Η σημαντική έλλειψη αναχαιτιστικών πυραύλων αεράμυνας είχε ως αποτέλεσμα να μην καταρριφθεί κανένας από τους 23 βαλλιστικούς πυραύλους που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά του Κιέβου τη νύχτα της Κυριακής, ανέφερε η ουκρανική πολεμική αεροπορία.

Τουλάχιστον 12 άτομα σκοτώθηκαν στη δεύτερη μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας μέσα σε μία εβδομάδα, είπαν αξιωματούχοι. Άλλα έξι σκοτώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του BBC.

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Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι ζήτησε από τους συμμάχους να πάρουν «ισχυρές αποφάσεις» στη σύνοδο του ΝΑΤΟ αυτή την εβδομάδα για την ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας. Σύμφωνα με στοιχεία της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας, δεν ήταν σε θέση να καταρρίψει τους 23 πυραύλους που εκτόξευσαν οι Ρώσοι, ενώ αναχαιτίστηκαν άλλοι 37 πύραυλοι και πάνω από το 90% των drones που εξαπολύθηκαν. Η ρωσική επίθεση περιελάμβανε 68 πυραύλους και 351 drones, με τον Ζελένσκι να προειδοποιεί πως η Μόσχα θα συνέχιζε να χτυπά κτίρια με κατοικίες όσο πύραυλοι Patriot «παραμένουν στα αποθέματα συμμάχων μας». Σημειώνεται πως οι Patriot θεωρούνται το πλέον αποτελεσματικό όπλο στο ουκρανικό οπλοστάσιο όσον αφορά στην αντιμετώπιση βαλλιστικών πυραύλων.

Η επίθεση έλαβε χώρα λίγες ημέρες αφού σκοτώθηκαν 31 άτομα σε ρωσική επίθεση κατά του Κιέβου την Πέμπτη- τη φονικότερη επίθεση που σημειώθηκε φέτος στην πόλη.

Η Ουκρανία, από πλευράς της, χτύπησε τρία ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και ένα τερματικό πετρελαίου στο λιμάνι Βισότσκ στη Βαλτική, όπως ανακοινώθηκε, καθώς το Κίεβο εντείνει τις επιθέσεις κατά των ρωσικών ενεργειακών υποδομών. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο διυλιστήριο Slavneft-YANOS στο Γιαροσλάβλ, και καπνοί υψώνονταν από τον χώρο, σύμφωνα με ουκρανικές αναφορές. Το διυλιστήριο, που έχει δεχτεί πλήγματα και στο παρελθόν, είναι μεταξύ των μεγαλύτερων στη Ρωσία.

Ακόμη, αναφέρθηκε πως χτυπήθηκε και το διυλιστήριο NOVATEK-Ust Luga, στην περιφέρεια του Λένινγκραντ, καθώς και ένα τερματικό στην Κριμαία και ένα στο Βισότσκ, καθώς και ένα διυλιστήριο στην Καλούγκα. Οι ρωσικές αρχές είπαν ότι ουκρανικές επιθέσεις με drones προκάλεσαν ζημιές στα λιμάνια Βισότσκ και Ουστ- Λούγκα και προκάλεσαν διακοπή ρεύματος στη Σεβαστούπολη.

Με πληροφορίες από Reuters, BBC