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Τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας είναι στραμμένα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα επικεντρωθεί στη δέσμευση των κρατών-μελών για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων και των εξοπλιστικών προγραμμάτων, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη διαχείριση του πολέμου στην Ουκρανία.

NOW: Trump arrives in Ankara for the NATO Summit. pic.twitter.com/frz9MNjL6O Advertisement Advertisement July 7, 2026

Κατά τις 14:00 το μεσημέρι της Τρίτης, προσγειώθηκε στην Άγκυρα το προεδρικό αεροσκάφος του Ντόναλντ Τραμπ με Τούρκους αξιωματούχους να τον υποδέχονται σε ειδική τελετή άφιξης. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο Μπεστέπε όπου θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον Ερντογάν, ενώ το βράδυ θα πραγματοποιηθεί το δείπνο των ηγετών.

Reuters Reuters Reuters

Η πόλη της Άγκυρας έχει μετατρέπει σε φρούριο με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Επιπλέον, ο Ερντογάν υποδέχτηκε τον Τραμπ στο στρατιωτικό αεροδρόμιο. Οι δυο τους αντάλλαξαν θερμή χειραψία και κατευθύνονται στο Λευκό Παλάτι.

NOW: Turkish President Erdogan welcomes Trump in Ankara. pic.twitter.com/g2Q70FZKck — Clash Report (@clashreport) July 7, 2026

Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ δεν είναι απλώς μια ακόμη διπλωματική συνάντηση. Είναι ένα τεστ συνοχής, χρηματοδότησης και στρατηγικής κατεύθυνσης. Για την Τουρκία είναι ευκαιρία να ξανανοίξει πόρτες στην Ουάσιγκτον. Για την Ελλάδα είναι ευκαιρία να θυμίσει ότι στη Συμμαχία η αξιοπιστία δεν μετριέται με λόγια, αλλά με συνέπεια, δαπάνες, εξοπλισμούς και καθαρή στρατηγική.

On the sidelines of #NATOsummit, FM George Gerapetritis discussed with #Kuwait FM H.E. Sheikh Jarrah Jaber AlAhmad AlSabah regional dvpts, incl. in broader Middle East. 🇬🇷🇰🇼 relations, w/ focus on economics diplomacy, trade, FDI & energy also discussed. pic.twitter.com/4CmvjviUys — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 7, 2026

Την ίδια ώρα, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών του Κουβέιτ Σεΐχη Τζάρα Τζάμπερ Αλ-Αχμάντ Αλ-Σαμπάχ (Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah) τις περιφερειακές εξελίξεις, μεταξύ άλλων και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο «X».

Η Άγκυρα φιλοξενεί τη διήμερη διοργάνωση στις 7 και 8 Ιουλίου, με τη συμμετοχή των ηγετών και των 32 κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, καθώς και αντιπροσωπειών από χώρες-εταίρους της Συμμαχίας.