Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προτίθεται να συζητήσει την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35 κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Οι αμερικανικές αρχές είχαν αποκλείσει την Τουρκία από το πρόγραμμα λόγω της αγοράς του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400 που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Κογκρέσο.

Ο Λευκός Οίκος εξετάζει τρόπους παράκαμψης των νομοθετικών περιορισμών για τη συμμετοχή της Άγκυρας, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη δρομολογήσει την πώληση κινητήρων αεροσκαφών στην Τουρκία.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντοναλντ Τραμπ, αναμένεται να πει στον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ότι είναι διατεθειμένος να επιτρέψει στη χώρα να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών stealth F-35, ανέφερε τη Δευτέρα η αμερικανική εφημερίδα The New York Times, επικαλούμενη τέσσερις ανώτερους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης.

Το δημοσίευμα έρχεται καθώς ο Τραμπ κατευθύνεται στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του NATO, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Ερντογάν. Η σύνοδος πρόκειται να ξεκινήσει το βράδυ της Τρίτης.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των New York Times, οι αξιωματούχοι διαφωνούσαν ως προς τις λεπτομέρειες του τρόπου με τον οποίο ο Τραμπ θα επιχειρούσε να παρακάμψει τους περιορισμούς που επιβάλλουν το Κογκρέσο και η νομοθεσία, ωστόσο άφησαν να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να υπάρξει ανταλλαγή επιστολών μεταξύ των δύο ηγετών για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Trump expected to tell Turkey he is ready to restore access to F-35 jets, NYT reports https://t.co/4ppYJzNPDy https://t.co/4ppYJzNPDy July 7, 2026

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό του δημοσιεύματος.

Η απόκτηση από την Τουρκία, το 2019, του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400 επιδείνωσε τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και αποδυνάμωσε την υποστήριξη του Κογκρέσου προς την Άγκυρα. Σε απάντηση, η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις και απέκλεισε την Τουρκία από το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35.

Το Κογκρέσο ψήφισε επίσης νόμο που απαγορεύει οποιαδήποτε πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία όσο η Άγκυρα εξακολουθεί να διαθέτει τους S-400, υποστηρίζοντας ότι το ρωσικό σύστημα συνιστά κίνδυνο ασφαλείας για τα αμερικανικής κατασκευής μαχητικά αεροσκάφη. Το ζήτημα παραμένει ένα από τα βασικά σημεία τριβής μεταξύ των δύο χωρών, παρότι η Τουρκία διατηρεί θερμότερες σχέσεις με την Ουάσιγκτον υπό τον Τραμπ.

Η εξέλιξη που περιγράφεται στο δημοσίευμα αποτελεί ένδειξη βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, ιδίως μετά την επίσημη ενημέρωση του Κογκρέσου από την κυβέρνηση Τραμπ, τον περασμένο μήνα, για την πρόθεσή της να εγκρίνει την πώληση δεκάδων κινητήρων αεροσκαφών, αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων, στην Τουρκία, σύμφωνα με αντίγραφο της επίσημης γνωστοποίησης που είδε το Reuters.