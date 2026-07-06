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Οι περιορισμοί που επιβάλλει η αμερικανική νομοθεσία παραμένουν σε ισχύ και απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου για την ανατροπή τους.

Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο και η Ελλάδα έχει ήδη εξασφαλίσει την προμήθεια είκοσι μαχητικών F35.

Παράλληλα, η χώρα ολοκληρώνει την αναβάθμιση ογδόντα τριών αεροσκαφών F16, ενισχύοντας ουσιαστικά την εθνική αμυντική θωράκιση.

Η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι υπερασπίζεται τα εθνικά δίκαια με ισχυρές διεθνείς συμμαχίες και πειστική εξωτερική πολιτική.

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«Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F35».

Αυτό τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου».

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Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο σημείο από ποτέ και διαβεβαίωσε ότι «τα εθνικά δίκαια είναι απολύτως αδιαπραγμάτευτα και εξαντλούμε πάντοτε κάθε δυνατότητα για την υποστήριξη τους».

Αφορμή ήταν επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρου Καζαμία, ο οποίος επικαλούμενος σχετικά δημοσιεύματα, ανέφερε ότι «οι εξελίξεις για τα F35 δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πρόθυμος να αλλάξει στάση και να επιβραβεύσει την Τουρκία», σημειώνοντας ότι «η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να τις παρακολουθεί με σταυρωμένα χέρια».

«Δημοσιεύματα στα οποία αναφέρεστε, έρχονται κατά περιόδους, αλλά να σας διαβεβαιώσω ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει τόσο το ισχυρό αποτύπωμα όσο και τις σχέσεις εκείνες για να μπορεί να οικοδομήσει τα δικά της εθνικά συμφέροντα σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά», αντέτεινε ο κ. Γεραπετρίτης και συμπλήρωσε:

«Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται πέρα από κάθε αμφιβολία στο καλύτερο σημείο που βρίσκονταν ποτέ, μια σχέση αξιοπιστίας και μία σχέση η οποία είναι αμοιβαίως επωφελής για τις δύο χώρες».

Ταυτόχρονα, υπογράμμισε ότι «στο ζήτημα των εξοπλιστικών από τις ΗΠΑ το 2019, όταν η παρούσα διακυβέρνηση παρέλαβε την εξουσία μετά τις εκλογές, η Ελλάδα βρισκόταν εκτός του προγράμματος F35 και εκτός της αναβάθμισης των αεροσκαφών F36. Αντιθέτως, η Τουρκία το 2019 βρισκόταν μέσα στο πρόγραμμα F35 και είναι προφανές ότι αυτό θα αλλοίωνε την οποιαδήποτε ισορροπία στην ευρύτερη περιοχή μας».

«Αυτά το μακρινό 2019. Διότι σήμερα, εκείνο το οποίο ισχύει είναι ότι η Ελλάδα έχει ήδη εξασφαλίσει την προμήθεια 20 μαχητικών F35, ό,τι καλύτερο υφίσταται σχετικά με την εναέρια άμυνα, με προαίρεση για ακόμα 20. Τα πρώτα μαχητικά F35 μάλιστα θα τα παραλάβει η Ελλάδα το Νοέμβριο του 2029 και θα εγκατασταθούν στην αεροπορική βάση της Ανδραβίδας, ενώ σταδιακώς θα υπάρξει ο εξοπλισμός και για τα υπόλοιπα F35 τα οποία θα ενισχύσουν ουσιωδώς και καίρια την ελληνική αμυντική θωράκιση», επεσήμανε ο κ. Γεραπετρίτης και συμπλήρωσε:

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«Επιπλέον, σε ό,τι αφορά τα F36 έχει υπάρξει συμφωνία για την αναβάθμιση 83 αεροσκαφών, με τεχνολογία η οποία είναι πολύ πιο ενισχυμένη και αποτελούν σημαντικά όπλα.

Ήδη, 56 από αυτά τα αεροσκάφη έχουν παραδοθεί στην πιο σύγχρονη και εξελιγμένη μορφή τους, ενώ αναμένουμε και τα υπόλοιπα το αμέσως επόμενο διάστημα.

Η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει τόσο την ισχύ όσο και την βούληση να υποστηρίξει τα συμφέροντα μας. Η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται προφανώς με δημοσιεύματα αλλά ασκείται με πειθώ, με ουσία και με σημαντικές διεθνείς σχέσεις».

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«Φαίνεται να μην ανησυχείτε και να έχετε μία στάση πολύ χαλαρή ή ανεκτική, ενώ οι εξελίξεις θα έπρεπε να μας ανησυχούν και να μας προβληματίζουν», αντέτεινε από την πλευρά του ο κ. Καζαμίας.

«Το 2019 η Ελλάδα ήταν απαξιωμένη στη διεθνή διπλωματία χωρίς πολύ ισχυρή άμυνα, εκτός των F35 και εκτός της αναβάθμισης των F36. Σήμερα η Ελλάδα είναι ένα ισχυρό μέλος της διεθνούς κοινότητας, με φωνή παντού, με αμυντικές δυνατότητες που δεν είχε ποτέ, με F35 και αναβαθμισμένα F16, όταν η Τουρκία είναι εκτός αυτών των προγραμμάτων.

Για εμάς τα εθνικά δίκαια είναι απολύτως αδιαπραγμάτευτα. Εξαντλούμε πάντοτε κάθε δυνατότητα για την υποστήριξη τους. Και να είναι ήσυχος ο ελληνικός λαός ότι όσο υπάρχει η παρούσα ελληνική κυβέρνηση θα είναι πάντοτε υπερήφανη για την εξωτερική πολιτική και για την άμυνα της», ανταπάντησε ο κ. Γεραπετρίτης.

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