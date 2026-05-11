Βίντεο από την ανατίναξη των εκρηκτικών του θαλάσσιου drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα δημοσιοποίησε το Mega.

«Η ελεγχόμενη έκρηξη – κατά πάσα πιθανότητα ενός μέρους των εκρηκτικών του drone – έγινε φυσικά στη θάλασσα και σε απόσταση περίπου 10 – 15 μέτρων από ακτή της περιοχής του Αστακού», λέει στο Live News για το θέμα ο Νίκος Σπανός, ναύαρχος του Λιμενικού Σώματος, εν αποστρατεία.

Τα εκρηκτικά τύπου ΤΝΤ υψηλής απόδοσης ήταν μέσα σε τέσσερα δοχεία και ένα από αυτά εξερράγη σε βάθος 10 μέτρων.

Από το ωστικό κύμα που φαίνεται στο βίντεο ότι σχηματίστηκε, γίνεται αντιληπτό πόση ζημιά θα μπορούσε να προκαλέσει το drone εάν έπληττε κάποιον στόχο, δηλαδή ένα πλοίο ή μία λιμενική εγκατάσταση.

Το θαλάσσιο drone εντόπισε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας ψαράς σε σπηλιά κοντά στο παγκοσμίου φήμης Πόρτο Κατσίκι της Λευκάδας.

Σύμφωνα με μέχρι στιγμής στοιχεία πρόκειται για το ουκρανικής κατασκευής Magura V3, ένα θαλάσσιο ρομπότ-δολοφόνο που χρησιμοποιεί το Κίεβο στις επιχειρήσεις του κατά του ρωσικού στόλου.

Πάνω του υπήρχαν τρεις ηλεκτρικοί πυροκροτητές και μια κεραία για την από απόσταση πλοήγηση του σκάφους μέσω δορυφόρου.

Είτε λόγω βλάβης, είτε λόγω απώλειας προσανατολισμού, το φονικό αυτό εργαλείο διέσχισε ανεμπόδιστα τη Μεσόγειο και σταμάτησε σε ένα από τα πιο τουριστικά νησιά της Ελλάδας.

Γεραπετρίτης: «Δεν θα επιτρέψουμε πολεμικές ενέργειες στη Μεσόγειο»



Για το περιστατικό ενημέρωσε ο Έλληνας ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης, τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι ομόλογοί του στην ΕΕ εξέφρασαν ενδιαφέρον, αλλά και ανησυχία για το περιστατικό και ζήτησαν να ενημερωθούν όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα των ελληνικών αρχών.

Ακόμη, εξέφρασαν τη στήριξή τους στην Ελλάδα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Όπως ανέφερε ο υπουργός σε δηλώσεις του νωρίτερα σήμερα, προσερχόμενος στο Συμβούλιο, πρόκειται για μία ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη, την οποία ερευνά το Γενικό Επιτελείο, με την ελληνική κυβέρνηση να προτίθεται να προβεί στα αναγκαία διαβήματα, μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε πως η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαίτερα προς την πλευρά της Ελλάδας, ενώ έκανε λόγο για τεράστιο κίνδυνο για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και την ασφάλεια πολιτών και περιβάλλοντος.

Κλείνοντας, τόνισε πως «η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων».

