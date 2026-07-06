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Στην ατζέντα των συνομιλιών περιλαμβάνονται η αμυντική συνεργασία, η πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού, η ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και η ενεργειακή σύμπραξη μεταξύ των δύο χωρών.

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν κρίσιμα περιφερειακά ζητήματα, όπως η κατάσταση στη Συρία και στη Γάζα, καθώς και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συμμετάσχει επίσης σε συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Άχμεντ αλ Σάραα.

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Διήμερη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στο παρασκήνιο της Συνόδου Κορυφής τυ ΝΑΤΟ στην Άγκυρα θα έχει ο Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, που έδωσε στη δημοσιότητα το πρόγραμμα της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου.

Στην ατζέντα της συνάντησης Τραμπ – Ερντογάν θα εξεταστούν τέσσερα βασικά θέματα.

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Η αμυντική συνεργασία όπου ο Τραμπ, σε δήλωσή του έχει αναφέρει ότι «Πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία», κάνοντας γνωστές τις προθέσεις του στο Κογκρέσο την πρόθεση πώλησης στην Τουρκία κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών αξίας 700 εκατ. δολαρίων.

Επίσης, θα συζητηθούν η άρση των κυρώσεων CAATSA, η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, η πώληση κινητήρων για τα μαχητικά αεροσκάφη KAAN, καθώς και νέα προγράμματα αμυντικής συνεργασίας.

Το δεύτερο θέμα θα αφορά το εμπόριο. Προγραμματίζεται να εξεταστούν νέα βήματα συνεργασίας με στόχο την επίτευξη διμερούς εμπορικού όγκου 100 δισ. δολαρίων.

Η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας θα αποτελέσει το τρίτο βασικό θέμα των συνομιλιών. Μετά την υπογραφή του Μνημονίου Στρατηγικής Συνεργασίας για την Πολιτική Πυρηνική Ενέργεια, κατά την επίσκεψη του Ερντογάν στην Ουάσιγκτον το 2025, αναμένεται ότι στις συνομιλίες στην Άγκυρα θα εξεταστούν νέες συμφωνίες στον ενεργειακό τομέα.

Τέταρτο θέμα της ατζέντας θα είναι οι περιφερειακές εξελίξεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στη συνάντηση αναμένεται να συζητηθούν η συνεργασία για την ανοικοδόμηση της Συρίας, η εξάλειψη της τρομοκρατίας από την περιοχή, η επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, η ανοικοδόμηση της Γάζας, η αποτροπή παραβιάσεων της εκεχειρίας από το Ισραήλ, καθώς και η παύση της δράσης των ηγετικών στελεχών της FETÖ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να φτάσει στην Άγκυρα την Τρίτη 7 Ιουλίου, στις 14:15 και αμεσως θα γίνει επίσημη υποδοχή στο Λευκό Παλάτι όπου θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας. Το ίδιο βράδυ, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συμμετάσχει στο δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ.

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Το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας περιλαμβάνει σειρά διμερών συναντήσεων και συμμετοχή στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα πάντα με τον Λευκό Οίκο.

Την Τετάρτη 8 Ιουλίου, ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε και στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην επίσημη τελετή υποδοχής των ηγετών και στην καθιερωμένη αναμνηστική οικογενειακή φωτογράφιση.

Συναντήσεις με Ζελένσκι και αλ Σάραα

Ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τις εργασίες της Συνόδου, θα συναντηθεί και με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Πρόεδρο της Συρίας, Άχμεντ αλ Σάραα.

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Η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Άγκυρα θα ολοκληρωθεί με συνέντευξη Τύπου.