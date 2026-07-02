Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Μαρία Καλογεροπούλου, κατά κόσμον Μαρία Κάλλας, είναι ένα κορυφαίο κόσμημα στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Εις το διηνεκές. Μια ασήμαντη δικηγόρος από την Εσθονία, ένα νεοπαγές κρατίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (με πληθυσμό 1,3 εκατομμύρια, εκ των οποίων οι 800.000 είναι Εσθονοί και οι υπόλοιποι Ρώσοι) είναι επίτροπος των Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, τοποθετηθείσα από τους Γερμανούς, οι οποίοι τοποθέτησαν επίσης την περιλάλητη ντερ Λάιεν πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Εσθονή επίτροπος (η οποία ελαύνεται από παντοτεινή λατρεία προς την Γερμανία και άσβεστο μίσος για τη Ρωσία) επισκέφθηκε τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογκάν, στον οποίο εξέφρασε τον βαθύτατο θαυμασμό της και τόνισε το πόσο πολύτιμος σύμμαχος είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας βεβαιώς κατέχει τμήμα της, παρανόμως και δια των όπλων.

Advertisement

Advertisement

Η επίτροπος αναφέρθηκε στις συζητήσεις που έκανε με τον Ερντογκάν για τα επίχειρα της παράνομης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά δεν άρθρωσε ούτε λέξη για την παράνομη κατοχή του 36,2 τοις εκατό του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, της έως χθες προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ούτε στηλίτευσε τον Τούρκο σουλτανίσκο για τις απειλές που εκτοξεύει νυχθημερόν εναντίον μιας άλλης χώρας – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελλάδας, με την ψευδεπίγραφη «γαλάζια πατρίδα» και τις συνεχείς παραβιάσεις των χωρικών της υδάτων, που εκ συμπτώσεως είναι και χωρικά ύδατα της ΕΕ…

Ούτε βεβαίως αναφέρθηκε η Εσθονή επίτροπος στο Κράτος Δικαίου, το οποίο η ίδια υποτίθεται ότι φυλάει ως κόρην οφθαλμού για τη χώρα της, ενώ ο σουλτανίσκος φίλος της το έχει κάνει κουρελόχαρτο. Έχοντας φυλακίσει την μισή αντιπολίτευση και εκατοντάδες δημοσιογράφους και με το δικαστικό σώμα να εκτελεί πάραυτα τις εντολές του Παλατιού.

Όμως αυτό που πρυτανεύει στη ψυχή και την καρδιά της κ. Κάλας (με ένα λ) είναι το συμφέρον της Γερμανίας, διότι το Βερολίνο έχει απλώσει μεγάλο τραχανά στο φέουδο του Ταγίπ. Σε επιχειρηματικές συμφωνίες και εξοπλιστικά. Άλλωστε καταφθάνει αύριο στην Άγκυρα και ο εξοχώτατος κ. Ντάισεμπλουμ, άλλο εκλεκτό τέκνο της γερμανόφωνης ταξιαρχίας. Αυτός που ήταν ο εντολοδόχος του Σόιμπλε την εποχή των μνημονίων που κατέστρεψαν την ελληνική οικονομία για να προστατευθούν οι γερμανικές τράπεζες.

Προκύπτει όμως ένα πελώριο ερώτημα: Γιατί το ελληνικό πολιτικό σύστημα παραμένει άφωνο μπροστά στα όσα εκκωφαντικά συμβαίνουν στο παλάτι του σουλτανίσκου, με συνδαιτυμόνες εξέχοντες (?) παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Και το ερώτημα αφορά κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Ομού και αδιαιρέτως.