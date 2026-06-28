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Με αυξημένη ανησυχία παρακολουθεί το Ισραήλ την επιθετική ρητορική του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον πρωθυπουργό της χώρας, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, να ξεκαθαρίζει ότι οι τοποθετήσεις του Τούρκου προέδρου αντιμετωπίζονται «με απόλυτη σοβαρότητα».

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times of Israel, που επικαλείται πηγές από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ο Νετανιάχου ανέφερε στη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου πως «σχεδόν δεν υπάρχει ημέρα που να περνά χωρίς ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να ζητά την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ».

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Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «λαμβάνουμε πολύ σοβαρά αυτά τα λόγια, γιατί αν κάτι έχουμε διδαχθεί από την ιστορία του λαού μας, είναι ότι όταν κάποιος δηλώνει πως θέλει να σε καταστρέψει, οφείλεις να τον αντιμετωπίζεις με σοβαρότητα».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πρόσθεσε ακόμη ότι το θέμα πρόκειται να τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους του Ισραήλ, τονίζοντας: «Θα ενημερώσουμε επίσης τους Αμερικανούς φίλους μας για αυτές τις δηλώσεις. Δεν τις παραβλέπουμε».

Οι δηλώσεις Νετανιάχου πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις ανάμεσα στην Άγκυρα και το Τελ Αβίβ παραμένουν τεταμένες. Το τελευταίο διάστημα, τόσο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όσο και υψηλόβαθμοι Τούρκοι αξιωματούχοι έχουν κλιμακώσει τις επικρίσεις τους απέναντι στο Ισραήλ, ενώ νωρίτερα μέσα στον ίδιο μήνα ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας είχε απευθύνει κάλεσμα η χώρα να προχωρήσει στην «απελευθέρωση» της Ιερουσαλήμ.