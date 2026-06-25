Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα μπορούσε να είχε εμπλακεί στον πόλεμο στο πλευρό του Ιράν λόγω της στάσης του έναντι του Ισραήλ.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι ζήτησε προσωπικά από τον Τούρκο ομόλογό του να απέχει από τη σύγκρουση και εκείνος συμμορφώθηκε με το αίτημά του.

Παράλληλα, ο Τραμπ εξέφρασε την πρόθεση να προχωρήσει στην πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, τονίζοντας ότι θα πράξει κάτι που θα ικανοποιήσει τον Ερντογάν.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι θα παρευρεθεί στην επικείμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, εκδηλώνοντας τον σεβασμό του προς τον Τούρκο ηγέτη.

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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Τουρκία πιθανότατα να συμμετείχε στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, στο πλευρό του Ιράν.

Ο Τραμπ εξήρε τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος, όπως υπαινίχθηκε, θα μπορούσε να είχε εμπλακεί στον πόλεμο στο πλευρό του Ιράν, επειδή δεν συμπαθεί το Ισραήλ.

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«Ήταν ο ιδανικός υποψήφιος για να εμπλακεί στον πόλεμο με το Ιράν — ίσως στο πλευρό του Ιράν, επειδή δεν είναι και πολύ οπαδός του Ισραήλ», ισχυρίστηκε ο Τραμπ, παρόλο που η Τουρκία δεν έδωσε καμία ένδειξη ότι ετοιμαζόταν να εμπλακεί στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ενώ σε κάποιο σημείο δέχτηκε μάλιστα πυρά από το Ιράν.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε επίσης ότι παρενέβη προσωπικά και ζήτησε από τον Ερντογάν να μην εμπλακεί στη σύγκρουση, προσθέτοντας ότι ο Τούρκος πρόεδρος συμμορφώθηκε με το αίτημά του.

«Του ζήτησα να μείνει εκτός. Και έμεινε εκτός», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

«Ο Ερντογάν είναι ένας σπουδαίος ηγέτης, ένα πολύ ισχυρό πρόσωπο… Ό,τι του έχω ζητήσει ποτέ, το έχει κάνει.»

🔴#SONDAKİKA | ABD Başkanı Trump, Türkiye’ye F-35 satışı hakkında konuştu.



• Muhabir: Türkiye, F-35 savaş uçakları istiyor. Türkiye’ye büyük bir hediye paketiyle mi gidiyorsunuz?



• Trump: Evet, sanırım öyle. O, NATO’nun bir üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey… pic.twitter.com/rOuobRhplM — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) June 24, 2026

Ο Τραμπ ρωτήθηκε επίσης την Τετάρτη αν ετοίμαζε ένα σημαντικό «πακέτο δώρων» με πωλήσεις όπλων για την Τουρκία εν όψει της επικείμενης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Αγκυρα, το οποίο θα περιλαμβάνει μαχητικά αεροσκάφη F-35 τεχνολογίας stealth και δεκάδες κινητήρες αεροσκαφών.

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«Νομίζω ναι, κοίτα… Πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τον κάνει πολύ χαρούμενο», είπε ο Τραμπ.

Όταν πιέστηκε να διευκρινίσει τι ακριβώς πρέπει να συμβεί για να προχωρήσει η πώληση των F-35, ο Τραμπ παρέπεμψε την ερώτηση στον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς.

«Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πρέπει να κάνουμε σωστά προκειμένου να συμμορφωθούμε με την αμερικανική νομοθεσία. Ο πρόεδρος μας έχει ζητήσει να το κάνουμε αυτό… ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν τα F-35… Αυτό είναι πραγματικά θέμα του Κογκρέσου», είπε ο Βανς πριν παρέμβει ο Τραμπ, επιμένοντας ότι το ζήτημα θα επιλυθεί.

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Τέλος ο Τραμπ επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να παραστεί στην επικείμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα «από σεβασμό» προς τον Ερντογάν.