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Απαντώντας στις δηλώσεις του Τούρκου προέδρου, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «αντισημίτη τύραννο», τονίζοντας ότι ο είναι ο «τελευταίος που μπορεί να κάνει μαθήματα ηθικής στο Κράτος του Ισραήλ».

Σφοδρή επίθεση Νετανιάχου στον Ερντογάν

«Βλέπουμε ότι επιδιώκεται να αναζωπυρωθεί η φωτιά στην Ανατολική Μεσόγειο, ειδικά στο νησί της Κύπρου. Και παρακολουθούμε τις εξελίξεις πολύ στενά. Οι φιλοδοξίες τους υπερβαίνουν κατά πολύ το μέγεθός τους, έχουν επιβιβαστεί στο πλοίο της στάσης του Ισραήλ», είχε πει χαρακτηριστικά ο Ερντογάν στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του.

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«Ο αντισημίτης δικτάτορας Ερντογάν, ο οποίος διαπράττει γενοκτονία εναντίον των Κούρδων, υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καταπιέζει τον ίδιο του τον λαό και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους, είναι το τελευταίο άτομο που μπορεί να κηρύξει ηθική στο Ισραήλ», αναφέρει ο πρωθυπουργός σε ανακοίνωσή του.

The antisemitic dictator Erdoğan – who is committing genocide against the Kurds, supports the Hamas terrorist organization, oppresses his own people and imprisons political rivals – is the last person who can lecture the State of Israel on morality.



The State of Israel and the… June 10, 2026

«Το Ισραήλ και οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, ο πιο ηθικός στρατός στον κόσμο, θα συνεχίσουν να ενεργούν με δύναμη εναντίον του Ιράν και των συμμάχων του, που απειλούν τη Μέση Ανατολή και ολόκληρο τον κόσμο», προσθέτει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ο Ερντογάν κάλεσε την Τετάρτη τις παγκόσμιες δυνάμεις να υιοθετήσουν μια πιο σαφή στάση έναντι του Ισραήλ, λέγοντας ότι ενθαρρύνθηκε από τη «σιωπή της διεθνούς κοινότητας».

«Η επαναφορά του Ισραήλ εντός των ορίων του κράτους δικαίου έχει γίνει κοινό καθήκον όχι μόνο για ορισμένες χώρες, αλλά για ολόκληρη την ανθρωπότητα», είπε.

Το Ισραήλ κατηγορεί συστηματικά τον Τούρκο πρόεδρο ότι παρέχει πολιτική στήριξη στη Χαμάς και ότι φιλοξενεί στελέχη της οργάνωσης στην Τουρκία. Από την πλευρά του, ο Ερντογάν έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει τα μέλη της Χαμάς «αγωνιστές της ελευθερίας», ενώ έχει συγκρίνει δημόσια το Ισραήλ με τη ναζιστική Γερμανία και τον Νετανιάχου με τον Αδόλφο Χίτλερ.

Παράλληλα, διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δυτικές κυβερνήσεις έχουν κατά καιρούς επικρίνει την Τουρκία για διώξεις πολιτικών αντιπάλων και περιορισμούς πολιτικών ελευθεριών. Η Άγκυρα έχει επίσης δεχθεί επικρίσεις για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά κουρδικών οργανώσεων στην Τουρκία, τη Συρία και το Ιράκ, απορρίπτοντας ωστόσο τις κατηγορίες περί γενοκτονίας.