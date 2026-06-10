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Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του στάθηκε τόσο στις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο με έμεσσες απειλές προς Ελλάδα και Κύπρο.

«Εάν τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων θιγούν στην Ανατολική Μεσόγειο, θα ήθελα να γίνει γνωστό ότι η απάντησή μας θα είναι πολύ σαφής και πολύ σκληρή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος Πρόεδρος.

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Πιο συγκεκριμένα, ο Ερντογάν ανέβασε τους τόνους και είπε για την Κύπρο πως «οι φιλοδοξίες της ξεπερνά κατά πολύ το μέγεθός της», προσθέτοντας ότι «έχουν επιβιβαστεί στο πλοίο της στάσης του Ισραήλ».

Η ομιλία Ερντογάν:

«Βλέπουμε ότι επιδιώκεται να αναζωπυρωθεί η φωτιά στην Ανατολική Μεσόγειο, ειδικά στο νησί της Κύπρου. Και παρακολουθούμε τις εξελίξεις πολύ στενά. Οι φιλοδοξίες τους υπερβαίνουν κατά πολύ το μέγεθός τους, έχουν επιβιβαστεί στο πλοίο της στάσης του Ισραήλ.

Υποτίθεται ότι επιδίωξαν κάποια ακατέργαστα όνειρα στην Ανατολική Μεσόγειο. Το λέω πολύ ξεκάθαρα. Κανείς δεν πρέπει να επιδιώκει την αναταραχή. Εάν τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο δεχθούν επίθεση, θέλω να γίνει γνωστό ότι η απάντησή μας θα είναι πολύ σαφής και πολύ σκληρή».

President Erdogan:



– No one should seek adventure, and no one should follow in wake of Zionist massacre network

– If the rights of Türkiye and Turkish Cypriots in Eastern Mediterranean are targeted, our response will be very clear and very firm pic.twitter.com/fosYJfeKWt — TRT World (@trtworld) June 10, 2026

Σχετικά με την Μέση Ανατολή είπε: «Η κυβέρνηση του Ισραήλ είναι ένα εργοστάσιο που παράγει συνεχώς αναταραχές σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή. Δυστυχώς, ο κόσμος δεν αντιδρά στις πολιτικές του Ισραήλ που δεν αναγνωρίζουν κανόνες, νόμους, αρχές, αξίες και σύνορα.

Το Ισραήλ έχει γίνει όλο και πιο ατίθασο υπό την τρέχουσα κυβέρνηση, μετατρέποντας σε πηγή απειλής όχι μόνο για την περιοχή αλλά και για την ανθρωπότητα. Οι επιθέσεις του Νετανιάχου και του δικτύου δολοφονιών του εναντίον της Συρίας και του Λιβάνου έχουν φτάσει σε σημείο που απειλούν την Τουρκία.

Η ασφάλεια της Τουρκίας ξεκινά όχι μόνο από το Χατάι, αλλά και από το Χαλέπι και τη Δαμασκό. Η ασφάλεια της Τουρκίας ξεκινά από τη Βηρυτό. Δεν ανεχόμαστε καμία αυθάδεια στις χώρες των αδελφών μας. Δεν συγχωρούμε καμία επίθεση εναντίον των αδελφών μας».

https://x.com/trtworld/status/2064653971436818769?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2064654314631569722%7Ctwgr%5E45920064f16ab8fcba3dc6fd258f32878d9d60c9%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2F

https://x.com/trtworld/status/2064653971436818769?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2064654314631569722%7Ctwgr%5E45920064f16ab8fcba3dc6fd258f32878d9d60c9%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2F