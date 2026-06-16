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Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες είχε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, κατά την οποία συζήτησαν περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις καθώς και το Κυπριακό.

Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, κατά τη συνομιλία ο Ταγίπ Ερντογάν τόνισε ότι η ευκαιρία για διπλωματική λύση στα ζητήματα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως.

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Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Τούρκος Πρόεδρος υπογράμμισε ότι η διεθνής κοινότητα έχει ευθύνη να διασφαλίσει πως η διαδικασία δεν θα υπονομευθεί ούτε θα σαμποταριστεί, επαναλαμβάνοντας τη θέση της Άγκυρας υπέρ της διπλωματίας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Τουρκία συνεχίζει να εργάζεται για την εγκαθίδρυση ειρήνης και σταθερότητας σε διάφορες περιοχές, μεταξύ των οποίων το Ιράν, η Γάζα και το Κέρας της Αφρικής.

Ο Ερντογάν αναφέρθηκε επίσης στη Συρία, επισημαίνοντας τη σημασία της αποτελεσματικής συνέχισης των αποστολών του ΟΗΕ στη χώρα και διαβεβαιώνοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να παρέχει την απαραίτητη στήριξη.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στην ατζέντα της συνομιλίας βρέθηκαν ακόμη οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και τον Λίβανο.

Eρτογάν: «Ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός του ΝΑΤΟ ανήκει στην Τουρκία»

Η Τουρκία ανεβάζει τους τόνους λίγες ημέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Αγκυρα, με τον Ερντογάν να εμφανίζεται αποφασισμένος να προβάλλει τη χώρα του ως μία από τις ισχυρότερες στρατιωτικές και γεωπολιτικές δυνάμεις της Συμμαχίας.

Από την τουρκική πρωτεύουσα, ο Eρντογάν υπογράμμισε ότι η Τουρκία διοικεί και ελέγχει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό ξηράς στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, παρουσιάζοντας τη χώρα του ως αναντικατάστατο παράγοντα ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

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«Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε κυρίαρχο ρόλο στη συμμαχία με τις ολοκληρωμένες στρατιωτικές μας δυνατότητες, την εξαιρετικά δυναμική αμυντική μας βιομηχανία, τη στρατηγική γεωγραφική μας θέση, καθώς και το ιστορικό και πολιτιστικό μας βάθος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, σε συνδυασμό με τη ραγδαία αναπτυσσόμενη αμυντική βιομηχανία της χώρας, ενισχύουν σημαντικά την αποτρεπτική ισχύ του ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη γεωγραφική θέση της Τουρκίας, χαρακτηρίζοντάς την στρατηγικό σταυροδρόμι ανάμεσα σε Ευρώπη, Ασία και Μέση Ανατολή.

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«Η Τουρκία θα συνεχίσει να διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στη Συμμαχία», δήλωσε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η επερχόμενη Σύνοδος Κορυφής στην Άγκυρα θα αποτελέσει σημείο καμπής για το μέλλον της ευρωατλαντικής ασφάλειας.