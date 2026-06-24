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Οι κινητήρες της εταιρείας General Electric προορίζονται για το εγχώριο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Kaan, ενισχύοντας την αμυντική αυτονομία της χώρας.

Η συμφωνία αποτελεί κίνηση καλής θέλησης εν όψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, παρά τις αντιρρήσεις που έχουν διατυπωθεί από μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναμένεται να προχωρήσει στην επίσημη κοινοποίηση της πώλησης προς το Κογκρέσο μέσα στις επόμενες ημέρες.

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Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου των ΗΠΑ, όπως ανέφεραν την Τετάρτη τέσσερις πηγές που είναι ενήμερες για το θέμα στο πρακτορείο Reuters. Πρόκειται για μια χειρονομία καλής θέλησης προς την Άγκυρα εν όψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί εκεί τον επόμενο μήνα.

Οι κινητήρες, που κατασκευάζονται από την General Electric (GE.N), θα τροφοδοτούν το πρώτο εγχώριο μαχητικό αεροσκάφος της Τουρκίας, το «Kaan», ένα σημαντικό έργο που ξεκίνησε το 2016 στο πλαίσιο των προσπαθειών της Άγκυρας, ως μέλους του ΝΑΤΟ, να επιτύχει μεγαλύτερη αυτονομία στον τομέα της άμυνας. Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η αξία του πακέτου θα υπερβαίνει τα 700 εκατομμύρια δολάρια.

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KAAN’a 80 adet F-110 motorunun tedariki için 700 milyon dolarlık anlaşmanın NATO zirvesi öncesi Trump yönetiminden bir jest olarak imzalanacağı belirtiliyor.



Her bir motorun, birim başı 8.75 milyon dolar karşılığında alınacağı tahmin ediliyor. https://t.co/LJVIwXMyHj pic.twitter.com/7epP9IKFpD — Avionot (@avionot) June 24, 2026

Η Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούσαν γενικά θερμές σχέσεις υπό την προεδρία του Τραμπ, ο οποίος επαινεί τακτικά τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Ωστόσο, η σχέση τους έχει τεθεί υπό δοκιμασία λόγω μιας μακροχρόνιας διαφωνίας σχετικά με την απόφαση της Ουάσιγκτον να αποκλείσει την Τουρκία από το πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών F-35 και να επιβάλει κυρώσεις, μετά την απόκτηση από την Άγκυρα των ρωσικών συστημάτων αεροπορικής άμυνας S-400, τα οποία, σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αποτελούν απειλή για την ασφάλεια.

Ο βουλευτής Γκρέγκορι Μικς από τη Νέα Υόρκη, κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, είχε διατυπώσει αντιρρήσεις κατά τη διάρκεια της άτυπης διαδικασίας εξέτασης και δεν έχει δώσει το πράσινο φως για το πακέτο, ανέφεραν δύο από τις πηγές, μεταξύ των οποίων και ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Παρά ταύτα, η πώληση αναμένεται να οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, και θα ακολουθήσει επίσημη κοινοποίηση από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς το Κογκρέσο, ανέφεραν οι πηγές.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η απόφαση να προχωρήσει η πώληση έρχεται σχεδόν ένα χρόνο αφότου ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν διαμαρτυρήθηκε δημοσίως για αυτό που χαρακτήρισε ως καθυστέρηση στη διαδικασία.

Η Τουρκία θα φιλοξενήσει τους ηγέτες του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου, εν μέσω εντάσεων εντός της συμμαχίας σχετικά με την κατανομή των βαρών, τις αμυντικές δαπάνες και τις καταγγελίες των ΗΠΑ για τον ρόλο των συμμάχων στις προσπάθειες διατήρησης της ελεύθερης διέλευσης του Στενού του Ορμούζ κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.