Σχέδιο επιβολής κυρώσεων σε χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ που θεωρούνται ανεπαρκώς υποστηρικτικές προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στον πόλεμο με το Ιράν εξετάζει η κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Σύμφωνα με αξιωματούχους της αμερικανικής διοίκησης, το υπό συζήτηση σχέδιο προβλέπει τη μετακίνηση αμερικανικών στρατευμάτων από χώρες της Συμμαχίας που κρίνονται «μη συνεργάσιμες» προς άλλες που επέδειξαν μεγαλύτερη υποστήριξη στην αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση.

Αν και το μέτρο δεν φτάνει στο σημείο της πλήρους αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, κάτι που ο Τραμπ έχει κατά καιρούς απειλήσει αλλά δεν μπορεί να υλοποιήσει χωρίς το Κογκρέσο, σηματοδοτεί μια σοβαρή κλιμάκωση της έντασης στις διατλαντικές σχέσεις.

Πηγή: Reuters

Το σχέδιο βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, ωστόσο έχει ήδη συζητηθεί σε υψηλό επίπεδο στον Λευκό Οίκο και αποτελεί μία από τις επιλογές για την «τιμωρία» συμμάχων. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει το διευρυνόμενο ρήγμα μεταξύ Ουάσινγκτον και Ευρωπαίων συμμάχων, ιδιαίτερα μετά την απόφαση Τραμπ να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε έντονη απογοήτευση για το ΝΑΤΟ, λέγοντας πως η στάση του στον πόλεμο με το Ιράν αποτελεί ανεξίτηλο στίγμα και ότι οι σύμμαχοι δεν πρόσφεραν καμία ουσιαστική βοήθεια.

Ποιες θα «τιμωρηθούν»

Στο στόχαστρο της Ουάσινγκτον βρίσκονται η Ισπανία, που δεν δεσμεύτηκε για αμυντικές δαπάνες 5% και φέρεται να περιόρισε τον εναέριο χώρο, καθώς και η Γερμανία λόγω επικριτικής στάσης. Παράλληλα, Ιταλία και Γαλλία φέρονται να επέβαλαν περιορισμούς στη χρήση στρατιωτικών βάσεων, εντείνοντας τη δυσαρέσκεια των ΗΠΑ για τη συνεργασία και τον ρόλο τους στις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

Ποιες θα επιβραβευθούν

Αντίθετα, χώρες όπως η Πολωνία, η Ρουμανία, η Λιθουανία και η Ελλάδα θεωρούνται πιο «συνεργάσιμες» και ενδέχεται να ωφεληθούν από πιθανή ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας. Ιδίως οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης έχουν ήδη υψηλές αμυντικές δαπάνες και στήριξαν πρωτοβουλίες για τη διεθνή επιτήρηση των Στενών του Ορμούζ.

(Με πληροφορίες από Wall Street Journal)